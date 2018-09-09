Режиссер «Тангейзера» представил в Новосибирске премьеру спектакля по пьесе Горького

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. / ТАСС /. Два премьерных спектакля по пьесе Горького «Дети солнца» прошли с аншлагом в новосибирском театре «Красный факел».

Как рассказал жкрналистам накануне премьеры режиссер постановки Тимофей Кулябин (режиссер спектакля «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета и спектакля-лауреата премии Золотая маска" «Три сестры» — прим. ТАСС), эту пьесу он выбрал для продолжения своей работы над важными темами конца XIX — начала XX века, которые он затронул в своих постановках «Три сестры» в театре «Красный факел» и «Иванов» в Театре наций.

"Я пытаюсь сделать так, чтобы эти тексты, которые были написаны более ста лет назад, сегодня зазвучали свежо, зазвучали про сегодняшних людей. Это не историческая реконструкция, не попытка сыграть в 1905-й год, а то, как это происходило бы сегодня У нас это все происходит на сломе эпох, в 1999 году, буквально в новогоднюю ночь, и я помню это ощущение новой эры, прихода новой эпохи", — сказал Кулябин, уточнив, что пьеса была отредактирована и число персонажей сократили до шести основных действующих лиц.

Действие пьесы на сцене происходит в несколько новогодних дней, все персонажи Горького адаптированы к реалиям XX века, но основная идея автора сохраняется: зрителям показывают, как и чем живет интеллигенция на сломе эпох. По словам драматурга Ольги Федяниной, это была интересная работа по адаптации классической драматургии. «Задача не заключается в том, чтобы переписать Горького, задача заключается в том, чтобы услышать, каким образом он отзывается в сегодняшнем дне, сегодняшней речи, в современных актерах Потому что любая постановка классического текста — это разговор с этим текстом, и спектакль — это результат диалога», — сказала она журналистам.

Ранее сообщалось, что спектакль «Дети солнца» еще до своей официальной премьеры был выбран для показа на Международном фестивале-школе современного искусства «Территория» в октябре 2018 года.

Новосибирский академический театр «Красный факел» — первый в городе, был организован в 1920 году. Театр был создан как воплощение сценических идей Мейерхольда, Станиславского, Таирова. В составе труппы 42 актера, спектакли «Красного факела» шесть раз номинировались на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска».