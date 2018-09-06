В «Красном факеле» показали спектакль о русских эмигрантах в американском общежитии

В «Красном факеле» устроили предпремьерный показ нового спектакля Тимофея Кулябина — режиссёр перенёс действие пьесы Максима Горького «Дети солнца» в Силиконовую долину, куда российские учёные уехали в 90-х.

«Пьеса написана в 1905 году, она во много основана на предчувствии нового времени, глобальных изменений, которые в мире происходят с наступлением XX века — в первую очередь это Первая мировая война, потому уже наша революция. Это ощущение слома эпох, что мир стремительно меняется есть в самой пьесе, она построена на этом. По традиции я всё переношу в наши дни, и чтобы сохранить это ощущение пришлось переносить не совсем в сегодня, а в 1999–2000, потому что тогда тоже было ощущение и у меня лично, и у многих, что происходит что-то значимое, мир меняется, и он очень сильно после двухтысячного поменялся», — рассказал Тимофей Кулябиин перед генеральной репетицией.

Спектакль идёт в камерном зале «Красного факела» — сценическое пространство заканчивается в сантиметрах 15 от первого зрительного ряда. Режиссёр вместе с художником–постановщиком Олегом Головко воссоздали комнаты общежития Стэнфордского университета, где живут русские учёные вместе со своими семьями. Действие происходит накануне 31 декабря 1999 года в Калифорнии, потому что главный герой талантливый программист, который эмигрировал в США ради работы.

«Мы действительно репетировали в общежитии, мы не репетировали его в театре, репзале, для того чтобы добиться убедительности, проживания актёрской игры, чтобы максимально приблизиться к жизни. Потом с художником Олегом Головко взяли комнаты из нашего общежития и перенесли на сцену. Получилась подвижная конструкция — приезжает, уезжает, одна, вторая, третья, четвёртая. Мы хотели сохранить интимную атмосферу происходящего», — описывает Кулябин мобильные декорации.

Режиссёр отказался от линии крестьян, которая была у Максима Горького, и остановился только на линии семьи Протасовых — увлечённый работой программист Павел Протасов не замечает свою жену Елену и то, что в неё влюбился его лучший друг Дмитрий Вагин

Актёры сами придумывали истории своих героев — вместе с режиссёром они создавали судьбы своих героев. Как признался актёр Павел Поляков , его герой Павел Протасов собран из историй учёных, которые в то время уезжали в Силиконовую долину.

Создатели спектакля сделали героев участниками реальных событий 90-х — старшая сестра Протасова Едизавета страдает посттравматическим синдромом, потому что пережила взрыв в московском метро на станции «Тульская» 11 июня 1996 года.

Премьера для зрителей пройдёт ближайшие выходные 8 и 9 сентября.