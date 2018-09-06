Петербург во второй раз проведет церемонию вручения Европейской театральной премии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Один из самых именитых театральных городов мира — Санкт-Петербург в ноябре во второй раз проведет церемонию вручения Европейской театральной премии. Этому событию была посвящена в четверг пресс-конференция в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Проект включен в программу VII Санкт-Петербургского международного культурного форума и пройдет 13-17 ноября при поддержке правительства города. Сама церемония состоится 17 ноября в Александринском театре.

"Я горд тем, что VII Санкт-Петербургский международный культурный форум принимает у себя Европейскую театральную премию и особенно рад, что Италия в этом году является почетным гостем форума", — сказал генеральный секретарь премии Алессандро Мартинес. По его словам, ранее он уже был участником форума и, работая в секции «Театр», ощутил масштаб этого события и его значение для осмысления мировых культурных процессов.

Мартинес с теплотой вспомнил о первой церемонии вручения премии, которая проходила в Александринском театре в 2011 году и собрала 500 гостей из многих стран. Когда эпизоды того торжества предстали на видеоэкране, постановщик церемонии Андрей Могучий , получивший тогда премию «Театральная реальность», больше всех был поражен увиденным: то, что казалось тогда новацией, теперь уже выглядело для него устаревшим. Как лауреат-2011 этот режиссер вместе со своим петербургским коллегой Львом Додиным, получившем премию в 2000 году, покажут свои спектакли в специальной программе «Возвращение».

Европейской театральной премии этого года удостоен художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин , который представит две своих работы — «Швейк. Возвращение» и «Сегодня. 2016». «Я воспринимаю эту премию, прежде всего, как оценку не свою даже, а как оценку работы и существования такого замечательного и такого невероятно важного явления, как российский драматический театр и русская режиссерская школа. Это особая школа, особая режиссура, которая ставит во главу угла не только интерпретаторство, но и знание всего автора в объеме», — сказал Фокин в ответ на поздравления с присуждением премии.

В нынешнем году этот режиссер возглавит на форуме секцию «Театр» и планирует провести в ее рамках презентацию большого события — Международной театральной олимпиады, которая намечена на будущий год в Петербурге.

Лауреаты

На пресс-конференции генеральный секретарь премии Алессандро Мартинес огласил список лауреатов этого года. Специальная премия присуждена испанской актрисе театра, кино и оперы Нурии Эспер, одной из самых влиятельных фигур в театральной Испании. Она является первой в своей стране исполнительницей роли Гамлета. В Петербурге актриса из Барселоны покажет моноспектакль «Монологи».

Свои спектакли представят также лауреаты Европейской премии «Театральная реальность», которые были выбраны экспертами из числа 400 претендентов. В шестерку избранников вошли основательница «нового цирка» в Швеции Тильда Бьорфорс, художественный руководитель театральной коммуны Национальной драмы королевы Марии II, режиссер Тьяго Родригес (Португалия), польский режиссер Ян Клата, сочетающий классические тексты с приемами театра-док.

В списке лауреатов — молодой французский режиссер Жюльен Госселин, ставший в 2013 году открытием Авиньонского фестиваля, его швейцарский коллега Мило Рау, возглавляющий театральный холдинг в Генте, где ведет эксперименты на границе реальности и искусства, а также восходящая звезда европейского балета бельгийский хореограф Сиди Ларби Шеркауи, инициатор поиска «новой пластики» в балете.

О премии

Европейская театральная премия является одним из крупнейших мировых культурных событий и присуждается театральным деятелям и коллективам за выдающийся вклад в реализацию культурных проектов, направленных на улучшение взаимопонимания между народами. Премия учреждена в 1986 году высшим исполнительным органом Европейского Союза . Эта награда признана Европарламентом Советом Европы как самое престижное европейского отличие за достижения в культурной сфере.

Организатором обеих церемоний вручения премии в Петербурге выступил театр-фестиваль «Балтийский дом», возглавляемый выдающимся театральным деятелем в сфере фестивального движения Сергеем Шубом. Церемония вручения премии, прошедшая в 2011 году, была признана оргкомитетом лучшей за всю историю этой награды.