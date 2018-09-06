Девять часов «100 лет одиночества»: самые продолжительные театральные спектакли

Режиссеры любят тестировать зрителей на усидчивость

Как стало известно 4 сентября, театр «Студия театрального искусства» (СТИ) в декабре начнет показ девятичасовой постановки «100 лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса. Автор спектакля Егор Перегудов , главный режиссер Российского Молодежного театра.

Постановку будут показывать только по субботам. Длительные акты разбавят трехчасовым антрактом, во время которого зрители смогут размяться, пообедать и отдохнуть.

— Еще больше чем у «Тихого Дона» антрактов в спектакле «Липсник». В этой постановке зрителям предлагают прерывать просмотр действия пять раз. Спектакль, который поставил режиссер Робер Лепаж , длится девять часов. Зрителям предлагают увидеть 30 лет из жизни девяти героев, которые показаны как отдельные персонажи, которые лишь иногда случайно пересекаются на сцене.

— Рекордсменами в театральном мире стали 12 студентов из индийского колледжа Лайола, которые показали в 2006-м году 72-часовой театральный марафон. За это время молодые люди сыграли 13 сцен из Библии.

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