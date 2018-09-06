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Девять часов «100 лет одиночества»: самые продолжительные театральные спектакли
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Девять часов «100 лет одиночества»: самые продолжительные театральные спектакли 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Режиссеры любят тестировать зрителей на усидчивость
Как стало известно 4 сентября, театр «Студия театрального искусства» (СТИ) в декабре начнет показ девятичасовой постановки «100 лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса. Автор спектакля Егор Перегудов, главный режиссер Российского Молодежного театра.
Постановку будут показывать только по субботам. Длительные акты разбавят трехчасовым антрактом, во время которого зрители смогут размяться, пообедать и отдохнуть.
— Еще больше чем у «Тихого Дона» антрактов в спектакле «Липсник». В этой постановке зрителям предлагают прерывать просмотр действия пять раз. Спектакль, который поставил режиссер Робер Лепаж, длится девять часов. Зрителям предлагают увидеть 30 лет из жизни девяти героев, которые показаны как отдельные персонажи, которые лишь иногда случайно пересекаются на сцене.
— Рекордсменами в театральном мире стали 12 студентов из индийского колледжа Лайола, которые показали в 2006-м году 72-часовой театральный марафон. За это время молодые люди сыграли 13 сцен из Библии.
КСТАТИ
Самый длинный индивидуальный театральный перформанс показал англичанин Андриан Хилтон. Он исполнил полное собрание сочинений Уильяма Шекспира. Это заняло у артиста 110 часов и 46 минут.
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