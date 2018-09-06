Ещё
Букины возвращаются. Счастливы вместе — на ТНТ4!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Букины возвращаются. Счастливы вместе — на ТНТ4! 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал впервые покажет в своем эфире последние сезоны культового ситкома, снятого по оригинальному, а не адаптированному сценарию.
С 10 сентября в 22:00 — новые серии последних сезонов «Счастливы вместе» на телеканале ТНТ4 в рамках линейки самых смешных ситкомов PopCom (популярные комедийные сериалы).
«Счастливы вместе» — одна из самых успешных адаптаций зарубежного сериала в России. Ситком стал настолько культовым для российских телезрителей, что у семьи Букиных началась самостоятельная жизнь, без оглядки на оригинал «Married…with Children». Если первые три сезона были адаптированным переводом американских сценариев, то с 4 по 6 сезоны «Счастливы вместе» снимался уже по совершенно новым сценариям российских авторов. Благодаря этому, Букины стали еще ближе и еще роднее! В новых сезонах появляются темы, которые гораздо ближе и понятней россиянам — Гена принимает активное участие в выборах главы ТСЖ, Рома пытается откосить от армии, тесть Букина строит в гараже самогонный аппарат, вся семья попадает в узнаваемые российские реалити-шоу.
Более того, владелец оригинального формата медиагигант Sony Pictures впервые дал добро на использование авторских сценариев именно создателям российской версии, так как высоко оценил ее качество. На съемках продолжения постоянно находились консультанты со стороны Sony и использовалась новейшая голливудская техника.
Также в новых сезонах «Счастливы вместе» впервые на российском ТВ появился такой прием, как «сериал в сериале». По сюжету Даша подсаживается на мыльную оперу «Любовная любовь» и зрителям иногда показывают серии этой вымышленной пародии на российские мелодрамы.
Премьера на ТНТ4 — 4-6 сезоны «Счастливы вместе».
Новый этап в жизни семьи Букиных — 10 сентября в 22:00 с понедельника по четверг на телеканале ТНТ4!
Вечерняя Москва: последние новости
Неожиданно: в Сети появились доказательства романа Ким Кардашьян и Дрейка Беспилотники и собаки стали главными помощниками столичных спасателей летом Девять часов «100 лет одиночества»: самые продолжительные театральные спектакли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение