Букины возвращаются. Счастливы вместе — на ТНТ4!

Телеканал впервые покажет в своем эфире последние сезоны культового ситкома, снятого по оригинальному, а не адаптированному сценарию.

С 10 сентября в 22:00 — новые серии последних сезонов «Счастливы вместе» на телеканале ТНТ4 в рамках линейки самых смешных ситкомов PopCom (популярные комедийные сериалы).

«Счастливы вместе» — одна из самых успешных адаптаций зарубежного сериала в России. Ситком стал настолько культовым для российских телезрителей, что у семьи Букиных началась самостоятельная жизнь, без оглядки на оригинал «Married…with Children». Если первые три сезона были адаптированным переводом американских сценариев, то с 4 по 6 сезоны «Счастливы вместе» снимался уже по совершенно новым сценариям российских авторов. Благодаря этому, Букины стали еще ближе и еще роднее! В новых сезонах появляются темы, которые гораздо ближе и понятней россиянам — Гена принимает активное участие в выборах главы ТСЖ, Рома пытается откосить от армии, тесть Букина строит в гараже самогонный аппарат, вся семья попадает в узнаваемые российские реалити-шоу.

Более того, владелец оригинального формата медиагигант Sony Pictures впервые дал добро на использование авторских сценариев именно создателям российской версии, так как высоко оценил ее качество. На съемках продолжения постоянно находились консультанты со стороны Sony и использовалась новейшая голливудская техника.

Также в новых сезонах «Счастливы вместе» впервые на российском ТВ появился такой прием, как «сериал в сериале». По сюжету Даша подсаживается на мыльную оперу «Любовная любовь» и зрителям иногда показывают серии этой вымышленной пародии на российские мелодрамы.

Премьера на ТНТ4 — 4-6 сезоны «Счастливы вместе».

Новый этап в жизни семьи Букиных — 10 сентября в 22:00 с понедельника по четверг на телеканале ТНТ4!