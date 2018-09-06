На Первом канале — премьера «Ищейка-3». Сериал всеми любим, ожидаем, он и интригует, и добр — словом, отличное кино, идеально украшающее вечер. Начальницу Александры Кушнир в этом сезоне играет актриса Ольга Литвинова, актриса МХТ. Честно говоря, Ольга редко дает интервью, но нам рассказала немного о своей героине и сериале.
— Ольга, вы в сериале — антагонистка «ищейки», у вас со следователем Александрой Кушнир острое противостояние. Расскажите, как это было?
— Сначала у них действительно случается противостояние, потому что моей героине не нравится безалаберность, непунктуальность героини Ани Банщиковой. Но со временем она понимает, что результат важнее всего, и у Кушнир есть свой особый метод, который позволяет ей раскрывать преступления. Так что…
— А как вам ваша героиня, Евгения Смолич?
— Она — обычная женщина со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Просто должность у нее настолько важная и серьезная, что на работе приходится нажимать на кнопки, которые отключают женские качества и включают мужество и строгость.
— Возникали ли какие-либо трудности при подготовке к роли?
— Произносить «полковник полиции» было произносить достаточно непривычно, но со временем я привыкла к этому.
— Расскажите о любовной линии вашей героини.
— Для меня было новостью, что на такой службе также могут случаться служебные романы! Это ведь неуставные отношения, но поскольку любовь не знает уставов, то приходится иногда нарушать правила…
— Понравилось ли вам работать с Денисом Бургазлиевым?
— Очень! Тем более, когда приходится играть любовь, то, конечно, комфортнее это делать с человеком, которого ты знаешь.
— Часть съемок проходили на море. Ну хоть пару часов-то успевали урвать с коллегами для похода на море?
— Мы снимали третий сезон в октябре-ноябре, и море было уже холодным для купания, но там все равно было гораздо теплее, чем в Москве. Мы, конечно, не ходили встречать закаты с коллегами, но иногда могли посидеть в ресторане, в том числе собирались и с режиссером Дмитрием Владимировичем Брусникиным…
— Расскажите о ваших впечатлениях от работы с ним. Его уход — огромная потеря…
— Режиссер на съемках — главный человек, и именно от него зависит успех того или иного проекта. С Дмитрием Владимировичем я чувствовала себя как за каменной стеной, мне было бесконечно комфортно с ним работать. Если у меня возникали вопросы, то я всегда получала на них ответы, а это большая редкость…