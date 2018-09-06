Москва киношная: 125 культовых мест

Москва не только красавица. Она еще и актриса. Фильмов, в которых можно полюбоваться на этот город, множество. Гуляя в очередной раз по столице, обратите внимание: здесь познакомились Шурик и Лида, здесь живет Женя Лукашин, а здесь произошла битва Светлых и Темных в «Ночном дозоре». И не забудьте сделать фото на память!

Источник: wday.ru «Цирк», 1936 год 1. Вверх по эскалатору (метро «Охотный Ряд»)

В фильме, где Любовь Орлова сыграла американскую циркачку с чернокожим ребенком, есть смешная сценка: Скамейкин с негритенком на руках пытается взбежать по идущему вниз эскалатору. Эпизод снимали на станции «Охотный Ряд». И, кстати, это был первый в истории кино случай, когда съемочная группа спустилась в подземку. Когда будете на этой станции, попробуйте повторить трюк героя — вдруг получится?

2. Так выглядела станция метро «Охотный Ряд» в 1939 году

«Волга-Волга», 1938 год 3. Речные ворота Москвы (Ленинградское шоссе, 51)

Герои фильма плывут в Москву на конкурс художественной самодеятельности. В столицу они прибывают через Северный речной вокзал. Для съемок режиссеру Григорию Александрову разрешили украсить его главный вход приветственными транспарантами. Кстати, в сцене, когда Дуня подплывает к Речному вокзалу и слышит, как ее песню поют и играют все вокруг (листки с нотами случайно разлетелись по воде), есть маленький киноляп: идущий по берегу оркестр на самом деле марширует по далекой от этого места Пушкинской набережной. Ее можно узнать по бронзовой фигуре мальчика с рыбой. Раньше две такие скульптуры стояли в Нескучном саду.

«Подкидыш», 1939 год 5. Дом со зверями (Чистопрудный бульвар, 14)

6. От этого здания начался маршрут убежавшей из дома девочки Наташи. Дом легко узнать по объемным фигурам зверей на фасаде. Такая красота появилась не случайно. Раньше это был доходный дом расположенной неподалеку церкви Троицы на Грязях. Поэтому архитектор стилизовал фасад под древнерусские храмы.

7. Мимо кинотеатра (Чистопрудный бульвар, 19)

Рядом с кинотеатром «Колизей» Наташа с другими детьми сначала читают газеты на стендах, а потом спорят из-за воздушного шарика. Сейчас в этом здании расположен театр «Современник».

Погоня по ВДНХ (проспект Мира, 119)

В конце фильма брат Наташи пытается догнать на машине другой автомобиль, думая, что в нем находится его сестра. Они проезжают по главным аллеям только что открытой ВДНХ, тогда еще ВСХВ. 75 лет назад главный выставочный комплекс Москвы был не таким многолюдным, но в целом мало изменился.

«Светлый путь», 1940 год 8. Полет над ВДНХ (проспект Мира, 119)

Героиня Любови Орловой проходит путь от уборщицы на ткацком заводе до ударницы производства. Ее награждают орденом и приглашают во дворец. В одном из его зеркал героиня разговаривает со своим отражением и спрашивает, что будет дальше. Чудесным образом девушки оказываются в кабриолете и (за 70 лет до «Черной молнии») совершают полет над городом. Стартуют они на Красной площади, а возвращаются на ВСХВ, облетев скульптуру «Рабочий и колхозница». В фильме интересно посмотреть на 25-метровую статую Сталина, простоявшую у павильона «Космос» до 1951 года.

«Летят журавли», 1957 год 11. Отправление на фронт (Армянский переулок, 4, стр. 2)

12. Это место стало в фильме пунктом сбора добровольцев, уходящих на фронт. Борис и Вероника так и не смогли отыскать друг друга в толпе и попрощаться. Сцена исторически достоверна: в июне 41-го в школе №644, которая тогда располагалась в этом здании, формировался истребительный батальон Куйбышевского района, и от ее ворот солдаты действительно уходили на войну. А сейчас по этому адресу находится педагогический колледж.

13. Враг не пройдет (Болотная площадь)

В фильме есть сцена: Вероника проходит по Болотной площади, на которой установлены противотанковые ежи и баррикады из мешков с песком. Так во время войны москвичи обороняли город. А сейчас Болотная — место сбора неформальной молодежи и проведения митингов.

14. Убежище (метро «Александровский сад»)

По сюжету Вероника в числе других москвичей скрывается от бомбежки в метро. (А когда возвращается, обнаруживает, что ее дом разрушен, а родители погибли.) Во время войны метрополитен был бомбоубежищем, и редкий фильм об этом времени обходился без таких кадров. Эта сцена снималась на станции «Александровский сад».

15. Встреча победителей (площадь Тверская Застава, 7)

На Белорусском вокзале снимали возвращение солдат с фронта. Вероника, узнав, что Борис погиб, начинает раздавать принесенные ему цветы всем вокруг. Эта сцена вошла в историю мирового кинематографа, а фильм получил главный приз Каннского фестиваля.

«Добровольцы», 1958 год 16. Свидание Николая и Лели (улица Сокольнический Вал, 1, стр. 1)

Главные герои в исполнении Михаила Ульянова и Элины Быстрицкой идут гулять в парк «Сокольники». Точнее, едут целый час на трамвае, сокрушаясь по поводу того, что провести его придется в компании вредной кондукторши, и мечтая о том, чтобы побыстрее было построено метро. А голос за кадром говорит: «Влюбленные завтрашнего поколенья, как просто вам будет в „Сокольники“ ездить. И новая юность поверит едва ли, что папы и мамы здесь тоже бывали».

17. Бомбоубежище (метро «Охотный Ряд»)

Во время войны Леля спасается от воздушных атак в метро, которое строили когда-то герои фильма. Сцену снимали на станции «Охотный Ряд».

«Бриллиантовая рука», 1968 год 18. Папаша, огоньку не найдется? (Ленинский проспект, 26)

Фильм о советских контрабандистах снимали в основном в Сочи и Баку, но некоторые сцены — в Москве. Например, эпизод, когда Горбунков на лестнице подземного туалета встречает брутального типа с черепом на шее. Тот спрашивает закурить, но Семен Семеныч от страха теряет дар речи. «Ты что, глухонемой, что ли?» «Да», — отвечает Горбунков. Сцену снимали в подземном туалете недалеко от бокового входа в ЦПКиО им. Горького. Кстати, выйдя из туалета, Горбунков оказывается в Сочи.

«Я шагаю по Москве», 1963 год 20. Бывшие Грязные пруды (Чистопрудный бульвар)

Познакомившись в метро, москвич Коля и сибиряк Володя идут по Чистым прудам. Володя рассказывает: «Раньше они назывались Грязными. А при Петре I их вычистили и переименовали», из чего Коля делает вывод: «Приезжий?» Сейчас Чистые пруды выглядят по-другому. Например, с бульвара исчезли автоматы с газированной водой, мимо которых проходят герои.

21. За костюмом (Красная площадь, 3)

В ГУМ Коля с другом Сашей идут покупать ему костюм на свадьбу и встречают там Володю. Сначала в ГУМе хотели снимать все сцены в этом магазине, в том числе отдел грампластинок, где работает Алена — девушка, которая нравится Коле. И хотя такой отдел в ГУМе был, похожие декорации выстроили на студии, чтобы посетители не мешали съемкам. Отдел грампластинок в ГУМе давно упразднен, все магазины поменялись, но фирменное гумовское мороженое, которое в фильме ест Саша, продают до сих пор.

22. Возвращение блудного жениха (Ленинский проспект, 44)

Саша со своей невестой Светой долго выясняют отношения, он даже раздумывает жениться и собирается идти в армию, но в последний момент все-таки приходит в ЗАГС — вымокший до нитки под дождем и побритый наголо для военкомата. Сцену снимали в настоящем ЗАГСе на Ленинском проспекте, который работает до сих пор.

23. Ссора из-за девушки (Кутузовский проспект, 38, стр. 1)

Рядом с музеем-панорамой «Бородинская битва» Коля и Володя ссорятся из-за Алены. Кстати, на момент съемок панорама только открылась. Долгое время она была на реконструкции, но два года назад снова начала работать для посетителей.

24. Парк культуры (улица Крымский Вал, 9)

По сюжету Коля и Володя идут искать Алену в ЦПКиО им. Горького, а потом все вместе гуляют в парке. В фильме он показан во всей красе: Зеленый театр, Ландышевая аллея, колоннада Главного входа и, конечно же, аттракционы, к которым сегодня добавились и другие.

25. Поезд в никуда (метро «Университет»)

Коля и Алена приходят провожать Володю на станцию «Университет». В фильме есть киноляп: когда он снимался, эта станция была конечной, о чем говорит табличка «Посадки нет». Но герой садится в поезд, который едет из центра. Правда, на момент выхода фильма уже были открыты следующие станции «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная». А финальную песню «А я иду, шагаю по Москве…» Коля поет, поднимаясь по эскалатору станции «Университет».

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965 год 26. Остановка-призрак (Комсомольский проспект, 5/2)

27. Остановка «Трикотажная фабрика», на которой Шурик мокнет под дождем и никак не может попасть в автобус номер 13, снималась на улице Тимура Фрунзе рядом с домом 5/2 по Комсомольскому проспекту. На заднем плане виден храм Николая Чудотворца в Хамовниках, известный своей «падающей» колокольней. Автобусы в этом месте никогда не ходили, остановка бутафорская.

28. Стройка (улица Седова)

Строительство жилого квартала, на котором хулиган Федя отрабатывал под руководством Шурика 15 суток, снято в застраивающемся тогда районе Свиблово. Панорамная съемка велась с крыши восьмиэтажного дома 3 по улице Седова. Кстати, на дальнем плане видна усадьба «Свиблово».

29. Политех (улица Вавилова, 28)

30. Политехнический институт, в котором учатся Шурик и Лида, снимали в Институте элементоорганических соединений им. Несмеянова. Его можно узнать по крыльцу с фигурной крышей. А вот ведущую к институту аллею снимали уже на «Мосфильме».

31. Статуя «Студент с книгой» (Ленинские горы, 1)

Перед экзаменом Шурик в поисках нужного конспекта заглядывает во все книги, которые попадаются ему на пути. В том числе в огромную книгу, которую держит каменный юноша. На самом деле это статуя «Студент с книгой» работы Веры Мухиной, автора знаменитых «Рабочего и колхозницы». А расположена она у входа Главного здания МГУ.

32. Зареченский рынок (Тишинская площадь, 1, стр. 1)

Базар, на котором Трус, Балбес и Бывалый торгуют ковриками с русалками, глиняными кошками и петушками на палочке, снимали на знаменитом на всю Москву Тишинском рынке, где, по воспоминаниям современников, можно было купить что угодно. На его входе повесили бутафорскую вывеску с другим названием. А сейчас на этом месте торгово-выставочный комплекс «Тишинка».

«Берегись автомобиля», 1966 год 33. Не пора ли замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? (улица Плющиха, 64)

Любительский театр, в котором режиссер в исполнении Евгения Евстингеева ставит «Гамлета» с Деточкиным — Смоктуновским и Подберезовиковым — Ефремовым в главных ролях, снимали в доме культуры завода «Каучук». Сейчас по этому адресу расположены другие развлекательные заведения. Но вход в ДК снимался в другом месте — в Одессе.

Концы в воду (впадение Яузы в Москву-реку)

После упреков от своей любимой девушки Любы Деточкин решает завязать с угоном машин и выбрасывает шляпу, перчатки и прочие инструменты в реку. Сцену снимали на Большом Устьинском мосту; в кадр попала высотка, в которой находится кинотеатр «Иллюзион». Прощаться с темным прошлым на этом мосту могло бы стать традицией, вот только у Деточкина это не получилось: уже через минуту, увидев подозрительный автомобиль, он вылавливает свое хозяйство обратно.

34. Здравствуй, Люба, я вернулся! (улица Остоженка, 53/2, стр. 10)

Отсидев положенный срок, Деточкин возвращается на свободу. Он выходит навстречу троллейбусу, за рулем которого сидит Люба, и произносит свою знаменитую фразу. Снимали финальную сцену недалеко от метро «Парк культуры».

«Три тополя» на Плющихе», 1967 год 35. Несостоявшееся свидание (Комсомольский проспект, 21/10)

36. По дороге к дому, куда таксист Саша везет Нюру, он заезжает в кинотеатр «Горизонт» и покупает два билета, надеясь вечером сходить с ней в кино. В кадр попадает афиша фильма «Встреча в горах». Нюра, как мы знаем, так и не решится пойти на свидание. Сегодня кинотеатр «Горизонт» — современный мультиплекс.

37. Дом на Плющихе (Ростовская набережная, 5)

В Москве Нюра останавливается у снохи, которая живет недалеко от Киевского вокзала в сталинской высотке, построенной в виде подковы. «Там дом такой, что и проглядеть-то нельзя, отовсюду видать, — объясняет она дорогу. — Мост там и церква старая. Как дом-то сложили, церква в землю ушла — скукожилась». Речь идет о церкви Благовещения на Бережках, разрушенной в ходе строительства дома. Специально для съемок во дворе было построено бутафорское кафе, повторяющее «Три тополя» на Шаболовке (именно там происходит действие рассказа, по которому снят фильм, но режиссер Татьяна Лиознова решила, что слово «Шаболовка» в создании зрителей прочно ассоциируется с телевидением), а после съемок демонтировали. Сегодня двор сильно изменился. Четырехэтажный дом, который виден из окна героини, пошел под снос, на месте кафе — гаражи. Но тополя здесь по-прежнему растут.

«Еще раз про любовь», 1968 год 38. Место встречи (метро «Динамо»)

У этой станции происходят свидания главных героев, физика Электрона и бортпроводницы Наташи.

Зоопарк (Большая Грузинская улица, 1)

В одном из эпизодов Электрон и Наташа идут в зоопарк. Герои заглядывают к бегемоту, слону, верблюду и гуляют вдоль Большого Пресненского пруда.

«Доживем до понедельника», 1968 год 39. Школа (улица Тихомирова, 10)

Практически все действие фильма происходит в средней школе, где работают и учатся герои. Картину снимали в школе № 234 района Северное Медведково. Она работает до сих пор. Слова «Доживем до понедельника» стали ее девизом, он даже над расписанием написан. Как говорят учителя, эту фразу здесь повторяют часто. Например, если кто-то провинился и дает обещание, что исправится, говорят: «Ну, доживем до понедельника — посмотрим, что будет».

«Джентльмены удачи», 1971 год 40. Мужик в пиджаке (Лермонтовская площадь)

В одной из сцен сбежавшие из тюрьмы преступники ездят по Москве в поисках нужного дома, и у них есть ориентир: рядом был «мужик в пиджаке» и «дерево». «Мужиком в пиджаке» оказался памятник Лермонтову. А «дерево» находилось в другом конце Москвы — в витрине магазина «Цветы» на Пречистенке, который сейчас снесен.

Простите, спичек не найдется? (Театральная площадь)

Бывший сообщник вора-рецидивиста Доцента работает гардеробщиком в Большом театре. Он назначает Трошкину встречу в сквере у театра, но сомневается, настоящий ли это Доцент. И Трошкин не проходит проверку: когда у него просят огоньку, отвечает: «Не курю».

«12 стульев», 1971 год 41. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца (Староконюшенный переулок, , стр. 1)

Прибыв в Москву, концессионеры останавливаются в общежитии студентов-химиков. Здание, которое выступало в этой роли, сохранилось до сих пор.

42. Дом Ляписа Трубецкого (улица Малая Молчановка, 8)

Поэт, автор эпопеи про Гаврилу, живет в знаменитом доме со львами, который не раз был увековечен в кино. Вход в него украшен каменными фигурами львов. Поначалу они держали в лапах щиты, но к моменту съемок «12 стульев» их уже не было. Историки до сих пор спорят, куда они исчезли. По одной версии, львов уронили, когда во время войны перетаскивали в бомбоубежище, по другой — щиты демонтировали, обнаружив на них какие-то масонские символы. Ближе к истине первая версия, поскольку, если обратить внимание, в фильме у львов также отсутствуют зубы и некоторые лапы. Сейчас фигуры отреставрированы и все, в том числе щиты, на месте.

43. Попал под лошадь (угол Воронцова Поля и Подсосенского переулка)

Здесь с Остапом произошел неприятный инцидент, о котором было напечатано в газете. Сейчас вместо булыжной — мостовой асфальт, и лошади по нему уже не ездят.

ДК железнодорожников (Поварская улица, 33, стр. 1)

Дом культуры, в котором Киса Воробьянинов вскрывает последний стул, снимался в Театре киноактера. Он был создан в 1943 году для того, чтобы киноактеры могли работать, когда нет съемок, и существует по сей день.

44. Кинотеатр (Пушкинская площадь, 2)

В конце фильма действие переносится в 1970-е, где осовременившиеся герои идут на премьеру «12 стульев». Снимали ее в кинотеатре «Россия». Долгое время в этом кинозале действительно проходили громкие кинопремьеры. Но с 2012 года в его здании находится театр «Россия», где идут мюзиклы.

«Офицеры», 1971 год 45. Львы без клыков (Малая Молчановка, 8)

Дом со львами, где живет поэт Ляпис Трубецкой из «12 стульев», играет в «Офицерах» важную роль. У его дверей Трофимов впервые встречает Любу и спасает ее от бандитов. А спустя много лет они приходят туда с внуком, который обращает внимание на то, что у львов нет клыков. Для первой сцены им изготовили бутафорские зубы (и щиты), чтобы потом показать, как фигуры изменятся со временем.

Военное ведомство (Ленинские горы, 1, стр. 3)

В конце фильма друг Трофимова Иван Варавва служит в Москве в военном ведомстве. В одной из сцен на скамейке возле него герой спустя много лет встречает Любу. Эпизод снимали рядом с химическим факультетом МГУ, который выступил в роли военного штаба.

«Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год 46. Дом Шурика (Новокузнецкая улица, 13, стр. 1)

В доме, который из-за его ломаной конфигурации называют пьяным, живет изобретатель Шурик. В одной из сцен Иван Грозный, которого он с помощью машины времени перенес в 1970-е, выходит на балкон и, озирая окрестности, произносит знаменитую фразу: «Красота-то какая! Лепота!» Здесь мы видим чудеса монтажа: перед нами панорама Москвы-реки, снятая с высотки на Калининском проспекте (современный Новый Арбат).

«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год 47. Дом Жени (проспект Вернадского, 125)

3-й улицы Строителей, на которой живут Женя Лукашин и Надя Шевелева, на самом деле нет ни в Москве, ни в Петербурге. Точнее, в столице она была с 1958 по 1963 год, так называлась улица Марии Ульяновой. Оба дома снимали в Москве на проспекте Вернадского. Кстати, типовыми они не были: таких домов было построено всего три. Рядом с Жениным домом в кадре мелькает храм Архангела Михаила. Раньше он обслуживал приход села Тропарево, которое относилось к владениям Новодевичьего монастыря, отсюда необычный для сельской местности барочный стиль. Для съемок на нужный подъезд была повешена бутафорская табличка «25». А сейчас рядом с ним возведена кирпичная пристройка Театра на Юго-Западе.

Дом Нади (проспект Вернадского, 113)

Надино жилище снимали в доме 113, похожем на 125-й как две капли воды. В 2007 году на них были установлены памятные доски в виде портфеля с торчащим из него веником (как мы помним, именно с таким багажом Женя прилетает в Ленинград), на котором выгравировано: «В этом доме в 1975 году проходили съемки фильма режиссера Эльдара Рязанова „Ирония судьбы, или С легким паром!“ А ниже на одном портфеле: „Здесь жил Женя Лукашин“, на другом: „Здесь жила Надя Шевелева“. Правда, впоследствии с дома Жени достопримечательность украли.

»Служебный роман», 1977 год 48. Статистическое управление (улица Петровка, 3/6)

Учреждение, в котором работают герои фильма, снимали на Петровке. Сейчас в этом здании расположено Федеральное агентство морского и речного флота.

На крыше (Большой Гнездниковский переулок, 10)

Эпизод, в котором Калугина плачет на крыше и жалуется Новосельцеву на жизнь, снимали в другом месте — в доме 10 по Большому Гнездниковскому переулку. Когда-то он был знаменит на всю Москву своей плоской крышей. В начале прошлого века на ней был ресторан, в котором устраивались модные тусовки с видом на Тверскую улицу, а при ресторане был кинотеатр. В 1915-м в доме открылась киностудия, и на крыше был съемочный павильон. После революции «крыша» сохранила за собой статус аттракциона. Журнал «Красная Нива» в 1925 году давал такое объявление: «Единственное летом место отдыха, где в центре города представляется возможность дышать горным воздухом и наслаждаться широким открытым горизонтом — незабываемые виды на всю Москву с птичьего полета. Подъем на лифте с 5 часов вечера беспрерывно. Входная плата на крышу с правом подъема — 20 к. Оркестр с 9 часов вечера». После войны в доме располагался детский сад, и детишки ходили гулять на крышу. Увы, сегодня проход на крышу закрыт. Недавно ее чугунное покрытие заменили на новое, из другого материала, и находиться на ней стало небезопасно. А в доме теперь находится Учебный театр РАТИ.

49. Дом Калугиной (Большая Никитская улица, 43)

Почти всех сотрудников статистического управления (пожалуй, за исключением Новосельцева) режиссер Эльдар Рязанов расселил в соответствии с их статусом. Например, Людмила Прокофьевна живет в центре Москвы недалеко от метро «Баррикадная».

Дом Новосельцева (переулок Чернышевского, 4, корп. 1)

Дом Анатолия Ефремовича тоже в центре, рядом с место «Достоевская».

Дом Самохвалова (Тверская улица, 9)

Самохвалов обосновался не просто в престижном районе, а в доме с видом на Кремль. В нем жили многие известные люди, например, министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

Дом Рыжовой (рядом с железнодорожной станцией «Лосиноостровская»)

При встрече с Самохваловым Рыжова говорит, что живет за городом, но недалеко от станции. На самом деле в поезд она садится на московской станции «Лосиноостровская».

Дом Верочки (рядом с домом 47 по Чертановской улице)

Секретарша Верочка ждет автобус у остановки рядом с домом 47 по Чертановской улице.

«Мимино», 1977 год 50. Конференция эндокринологов (улица Варварка, 6)

Приехав в Москву, Мимино под видом участника конференции эндокринологов останавливается в гостинице «Россия». В 2006 году она была демонтирована. Пока на этом месте пустырь, на котором было решено разбить парк.

51. А в Большой не хотите? (Театральная площадь, 1)

В Большой театр Мимино решил пригласить понравившуюся ему Ларису Ивановну. По недоразумению их встреча не состоялась, и герой пошел слушать оперу с другом Рубиком.

Твой машина стоит в соседнем дворе (Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1)

Подворотня, в которой Мимино и Рубик ищут машину после похода в Большой театр, — въезд во двор дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. До революции это был самый комфортабельный дом Москвы. В советские времена большинство квартир превратили в коммуналки. Сегодня дом остается жилым, часть помещений сдается под офисы.

52. В этом гостинице я директор (улица Косыгина, 28)

Когда Мимино и Рубика выгоняют из гостиницы, они ночуют в машине, припарковав ее рядом со смотровой площадкой Воробьевых гор. Условия не самые комфортные, зато прекрасный вид на Москву.

Дом Папишвили (проспект Вернадского, 119)

Негодяй Папишвили, обесчестивший сестру Мимино, оказывается соседом Жени Лукашина: его машина припаркована во дворе дома 119. В одной из квартир близлежащих домов он и живет.

Суд (7-й Ростовский переулок, 21)

Здесь рассматривается дело о нападении гражданина Мизандари (Мимино) на гражданина Папишвили. Во время съемок в этом здании располагался Ленинский народный суд, сегодня — Хамовнический. Этим зданием лучше любоваться со стороны.

«Москва слезам не верит», 1979 год Памятник Маяковскому (Триумфальная площадь)

Здесь, выйдя вечером на прогулку, Катерина и Людмила слушают, как поэт Андрей Вознесенский читает стихи.

53. Фестиваль французских фильмов (Поварская улица, 33, стр. 1)

54. Дальше героини прогуливаются по Тверской мимо витрин с вывесками «Всем давно узнать пора бы, как вкусны и нежны крабы», а потом мы видим их рядом с Театром киноактера, где Киса Воробьянинов потрошил последний стул. На этот раз здесь снимали красную дорожку Фестиваля французского кино. В середине прошлого века в Театре киноактера действительно часто устраивались подобные мероприятия.

55. А что вы читаете? (метро «Новослободская»)

На этой станции впервые встречаются Людмила и Гурин. В этой сцене есть киноляп: когда в поезде Людмила читает, а Гурин наблюдает за ней, за окном поезда видно название следующей станции, и ею оказывается «Охотный Ряд», от которой до «Новослободской» по прямой не доедешь. Кстати, во время съемок станция «Охотный Ряд» называлась «Проспект Маркса», прежнее название ей вернули лишь в 1990-м. Возможно, режиссер Владимир Меньшов хотел засветить в фильме старое название, чтобы подчеркнуть, что действие происходит в 1958-м.

56. Ленинская библиотека (улица Воздвиженка, 3/5)

В одной из сцен Людмила, хвастаясь тем, что достала пропуск в научный зал Ленинской библиотеки, говорит: «Представляешь, какой там контингент? Академики, философы…» А когда Катерина спрашивает: «Ну и что ты там будешь делать? Смотреть, как они читают?», отвечает: «Много ты понимаешь! Там еще курилка есть!» И идет в библиотеку в надежде поймать выгодную партию. Сегодня Ленинка называется Российской государственной библиотекой, а за женихами туда уже давно не ходят.

57. Дом родственников Катерины (Кудринская площадь, 1)

Богатая родня главной героини живет в знаменитой высотке на площади Восстания (сейчас она называется Кудринской). Правда, внутри показано фойе не менее знаменитой высотки на Котельнической набережной, она узнается по барельефу над лифтами.

58. Встречи Катерины и Рудольфа (Гоголевский бульвар, 10)

Сцена, когда Катерина сообщает Рудольфу о беременности, а он предлагает расстаться, происходит на скамейке Гоголевского бульвара недалеко от метро «Кропоткинская». (В кадр попал дом 10 по Гоголевскому.) Здесь же герои встречаются спустя 20 лет. Сейчас в доме 10 расположен Музей современного искусства, а рядом с ним в 2007 году был установлен необычный памятник Шолохову, прозванный в народе «Мазай и зайцы».

59. Роддом (улица Фотиевой, 6)

Дочь Катерины Александра появилась на свет на улице Фотиевой, 6. Кстати, по этому адресу находится настоящий роддом №25. И что интересно, он был открыт как раз в 1958 году, когда начинается действие фильма.

60. Квартира Катерины (Мосфильмовская улица, 11)

Сделав карьеру на заводе, Катерина поселяется в одном из так называемых генеральских домов на Мосфильмовской. Они предназначались для советской номенклатурной элиты, и квартиры там отличаются особым простором и комфортностью.

Стройка Тони и Николая (Тарусская улица, 14, корп. 1)

Спустя годы Тоня и Николай по-прежнему вместе работают на стройке. Мы видим их в строящемся Ясенево, на Тарусской улице, откуда открывается вид на Новоясеневский проспект.

Химчистка Людмилы (улица Алабяна, 7)

А Людмила трудится в химчистке. Снималась она в настоящей химчистке на улице Алабяна. Кстати, в этом доме до сих пор находится прачечная.

61. Клуб знакомств (Новозаводская улица, 27)

Танцевальный клуб (точнее, замаскированный под него клуб знакомств), в который Катерина приходит по делам Моссовета, снимали во Дворце культуры им. Горбунова. В 1990-х в парке рядом с ним располагался знаменитый рынок «Горбушка». А два года назад в здании ДК открылся Театр мюзикла.

62. За цветами (улица Волхонка, 15)

По дороге от любовника Катерина сама себе покупает цветы, а происходит это у бассейна «Москва». Это был уникальный бассейн, плавать в котором можно было даже зимой за счет подогрева воды. Сейчас на этом месте находится храм Христа Спасителя.

Курский вокзал (улица Земляной Вал, 29)

Сюда приезжают на пригородной электричке Катерина с Гошей. И отсюда со словами «гулять так гулять» он берется подвезти ее до дома на такси.

Вечер перестает быть томным (Ленинградское шоссе, 74)

Драку в подворотне, в которой Гоша с товарищами побил компанию, обижавшую друга Александры, снимали далеко от ее дома у Речного вокзала.

«Покровские ворота», 1982 год 63. Дом у Покровских ворот (Нащокинский переулок, 10; угол Краснопролетарской улицы и Оружейного переулка)

64. Герои фильма живут в доме у Покровских ворот. В конце XVI века Москву окружили оборонительной стеной, потом город расширялся, укрепления стали неактуальными, и их разобрали, но площади, на которых были ворота, сохранили свои названия. Адрес героев: дом 10 по Нащокинскому переулку. Он не снесен, как показано в фильме. К нему пристроили еще один этаж и мансарду, перелицевали фасад, так что он стал совсем неузнаваемым. И не пытайтесь искать рядом с ним гипсового пионера: киношники одолжили его в каком-то другом дворе.

А вот интерьерные сцены снимались в другом месте: по внутренним лестницам видно, что в доме больше двух этажей. Дом, который ломают в начале и в конце фильма, располагался в другом месте. В кадр попадает дом 8 по Садовой-Каретной улице, значит, здание должно было стоять на углу Краснопролетарской улицы и Оружейного переулка. Если посмотреть старые фотографии, на этом месте действительно можно увидеть трехэтажный домик. В нем располагался трактир Сорокина, который попал в исторические фотоальбомы из-за того, что во время уличных боев 1905 года в него угодил снаряд и пробил дыру в фасаде. Сейчас на этом месте пустырь.

65. Прогулка Хоботова и Людочки (Казакова, 15; улица Каретный Ряд, 3)

66. Герои встречаются у больницы, где работает Людочка (здание с огромными белыми шарами при входе — дом 15 по улице Казакова, где расположен Университет по землеустройству), и идут гулять в сад «Эрмитаж». Сегодня он изменился, но по-прежнему пользуется популярностью у москвичей.

Кинотеатр «Колизей» (Чистопрудный бульвар, 19)

Здесь Маргарита Павловна ждет Савву Игнатьевича, который отправился покупать билеты на «Карнавальную ночь». Сегодня в здании «Колизея» расположен театр «Современник».

Литературная лекция (улица Петровка, 28)

Желая поразить Людочку, Хоботов приводит ее на лекцию про фалехов гендекосиллаб. Ее снимали в Государственном литературном музее, где действительно проводятся такие лекции.

67. Каток (Патриаршие пруды)

Каток, на котором катаются герои фильма, снимали на Патриарших прудах. В кадр попал расположенный здесь павильон, построенный для отдыха трамвайных работников. (Вокруг Патриарших были трамвайные пути.) В фильме снимался первый деревянный павильон, а в 1985 году вместо него построили каменный. На Патриарших и сегодня зимой работает каток.

68. Поход на рынок (Цветной бульвар, 13)

В день свадьбы Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича их друзья с утра идут на рынок за продуктами для праздничного стола. Отправляются они на базар рядом с цирком на Цветном бульваре, который во время съемок еще работал. В ларьке у цирка Велюров берет кружку пива. Дальше герои идут по Цветному бульвару мимо скульптуры «Песня». Три крестьянки, поющие во время работы, и сейчас стоят на бульваре. Говорят, скульптор специально оставил между первой и второй девушками чуть больше места, чем требовалось, чтобы можно было красиво сфотографироваться. Потом герои отправляются на Рождественский бульвар. Там кинематографисты поставили еще один пивной ларек, возле которого Велюров произносит знаменитую фразу: «Я тоскую, как Блок. Наяда исчезла».

Вы — в ЗАГС, Хоботов — в монастырь (Новодевичий проезд, 1)

В одной из сцен Людочка гуляет на фоне Новодевичьего монастыря. В кадр попала часовня-усыпальница Прохоровых.

69. Свидание Костика и Риты (Пушкинская площадь; Нижняя Сыромятническая улица, 11, к. 1; Котельническая набережная, 1/15)

Герои перемещаются по городу по странной траектории. Встречаются они у памятника Пушкину. Потом оказываются на Таможенном мосту через Яузу (мост красивый, но его окрестности для романтических прогулок непригодны), и вскоре мы видим их у высотки на Котельнической, где живет Рита. Здесь она дает Костику инструкции перед знакомством с родителями. Становится понятно, что девушка не из простой семьи.

70. Больница (улица Земляной Вал, 53)

71. Больницу, из которой сбегает Хоботов, снимали в усадьбе «Высокие горы» на Земляном Валу. Это малоизвестная усадьба, но у нее есть уникальная особенность: обычно во дворцах два фасада (парадный и садовый), а у «Высоких гор» — три. Во второй половине XIX века усадьбу собиралась купить императорская семья, но сделка не состоялась. Парк красивый, с чугунными статуями львов и грифонов, беседками и фонтаном. Сохранился и грот, в котором Велюров рассказывает «историю, леденящую кровь»: «Под маской овцы скрывался лев». А еще отсюда открываются потрясающие виды на Яузу. Сейчас здесь находится Центр спортивной медицины, но в парке гуляют и жители окрестных домов.

«Карнавал», 1981 год 72. От топота копыт пыль по полю летит (проспект Вернадского, 7)

В одной из сцен Нина идет мимо цирка на проспекте Вернадского. Остановившись, она достает из сумки орехи, набивает ими рот и начинает произносить скороговорки — так героиня, готовясь к поступлению в театральный, тренирует дикцию.

73. Раскладушка у дворничихи (Садовническая набережная, 37)

В Москве Нина ночует в школе: помогает дворничихе убирать территорию, а за это та ей сдает комнату с раскладушкой. У школьного крыльца в одной из сцен Нина подметает улицу. В роли жилища героини выступила школа № 518. Она существует по сей день. Правда, огромных вазонов у крыльца, у одного из которых в фильме примостилась влюбленная парочка, уже нет.

74. Упали на мосту (Самокатная улица, 1, стр. 3)

75. В конце фильма Нина и Николай гуляют по городу и, поскользнувшись на мосту, скатываются с него. Падают герои на Салтыковском мосту через Яузу. По сюжету он находится рядом со школой, где живет Нина, а на деле — далеко, в Лефортово.

«Блондинка за углом», 1984 год 76. Универсам (Отрадная улица, 16)

Герои Андрея Миронова и Татьяны Догилевой работают в продуктовом магазине. Основные интерьерные съемки проходили в ленинградском универсаме «Южный», но экстерьеры и некоторые интерьеры снимались в московском магазине на Отрадной улице. В 1984 году это был обычный универсам, сейчас — сетевой магазин.

«Самая обаятельная и привлекательная», 1985 год 77. ЦНИИПРОММАШ (1-й Щипковский переулок, 20)

78. Надя и ее коллеги работают в организации под названием ЦНИИПРОММАШ. Ее разместили в доме 20 по 1-му Щипковскому переулку. Его легко узнать по причудливому растительному узору над входом. Сейчас это офисное здание.

Выгул шубы (улица Новый Арбат, 8)

В одном из эпизодов Надя и Сусанна идут на прогулку по Новому Арбату (тогда Калининский проспект). Рядом с Домом книги они отшивают мужчин, спросивших у них, сколько времени.

79. Концерт Джанни Моранди (улица Варварка, 6)

Перепробовав все средства обратить на себя внимание красавчика Володи, Надя приглашает его на концерт итальянского певца Джанни Моранди. А проходит он в ГЦКЗ «Россия». Когда гостиницу «Россия» демонтировали, концертный зал переехал во дворец спорта «Лужники».

«Кин-дза-дза!», 1986 год 80. Встреча с инопланетянином (улица Новый Арбат, 26)

Отправившись в булочную, дядя Вова столкнулся с инопланетянином, и с этой встречи началось его межпланетное путешествие. Булочная располагалась в доме 28 по Калининскому проспекту (современный Новый Арбат), сейчас там ресторан. А космический странник стоял на углу дома 26.

«Курьер», 1986 год 81. Суд (7-й Ростовский переулок, 21)

Фильм начинается с развода родителей Ивана. И хотя председатель оглашает решение от имени Гагаринского районного суда, в кадре мы видим здание Хамовнического. (Здесь же слушалось дело героя «Мимино».)

82. Катание на скейте (Воробьевы горы)

Встретив в метро своего друга Базина, Иван едет с ним кататься на скейте на Воробьевых горах. Они и сегодня остаются излюбленным местом скейтеров, роллеров и велосипедистов.

83. Дом Кати (Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1)

Катя живет в знаменитом доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, рядом с которым герои того же «Мимино» искали свою машину.

84. Дискотека (Олимпийская деревня, 4/1)

Клуб, в который Иван приводит Катю, снимался в кафе «У Фонтана» в Олимпийской деревне — культовом месте 1980-х. Здесь играли модную музыку, а вот алкоголь был строго запрещен (из-за молодежного статуса кафе), подавали только молочные коктейли и мороженое, из-за чего заведение получило второе название — «Молоко». В то же время это место облюбовали фарцовщики, и обстановка здесь была не самая спокойная. Сейчас в этом здании находится торговый центр.

85. Статуя «Студентка с книгой» (Ленинские горы, 1)

Катя учится на филологическом факультете МГУ. В одной из сцен Иван ждет ее у Главного здания. В кадр попала огромная статуя студентки с книгой. Ее «напарника» с другой стороны входа мы видели в «Операции „Ы“…».

Подвал (рядом с домом 23 по улице Раменки)

Подвал, ключи от которого Базин дал Ивану, находился в одном из только что построенных домов по улице Раменки. Когда Ивана и Катю выгоняют на улицу, в кадр попадает дом 23.

Двор Ивана и Базина (улица Довженко, 12, корп. 3, стр. 2)

Двор, в котором в конце фильма танцуют брейк-данс, расположен на улице Довженко.

«Мастер и Маргарита», 1994 год 88. Явление Воланда (Малая Бронная улица; Чистопрудный бульвар)

На Патриарших прудах Берлиоз и Бездомный встречают Воланда. Патриаршие в фильме скомбинированы с Чистыми прудами. Дело в том, что вдоль Патриарших сейчас не ходят трамваи (только в 1930-е там была служебная ветка), поэтому сцену гибели Берлиоза пришлось снимать на Чистых, вокруг которых пустили мосфильмовскую «Аннушку». За спиной героя видны узнаваемые колонны театра «Современник». Интересный момент: у Булгакова написано: «Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной». Но режиссеры, наверное, для красоты кадра упорно сажают героев наоборот — спиной к пруду.

89. Дом Маргариты (улица Остоженка, 21)

Маргариту режиссер Юрий Кара поселил в доме 21 по Остоженке. Именно там, по мнению многих исследователей творчества Булгакова, она и жила. Дом этот необычный, напоминает средневековый замок с высокой башней. Сейчас в нем находится оборонное ведомство посольства Египта.

91. Театр «Варьете» (улица Каретный Ряд, 3)

Представление Воланда, во время которого исчезли розданные зрительницам наряды, снимали в Зеркальном театре сада «Эрмитаж». Раньше в нем шли спектакли, концерты и кинопоказы. А сейчас здесь находится театр «Новая опера».

92. Бал сатаны (Неглинная улица, 14, стр. 3)

Сцену бала Воланда снимали в знаменитых Сандуновских банях. Точнее, там были сняты только интерьеры, а лестница, на которой Маргарита встречает гостей, и пруд снимали в подмосковной усадьбе «Марфино».

93. Дом Пашкова (улица Воздвиженка, 3/5, стр. 1)

Как и сказано в романе, отсюда герои напоследок любуются Москвой. С крыши знаменитого Дома Пашкова открывается вид на Кремль. Правда, посетителей туда не пускают, но здесь и без того есть на что посмотреть, это одно из красивейших зданий в столице. Сейчас оно принадлежит Российской государственной библиотеке.

«Сибирский цирюльник», 1998

94. Масленица (Новодевичий проезд, 1)

Широкую Масленицу с блинами, водкой, катанием с гор и кулачными боями снимали на Новодевичьем пруду. Деревянные ярмарочные декорации были построены прямо на льду.

95. Военный парад (Соборная площадь)

Здесь снимали сцену военного парада с участием императора Александра III. Кстати, для съемок фильма по просьбе режиссера Никиты Михалкова не только разрешили проложить через Иверские ворота Кремля рельсы, чтобы пустить конку, но и отключили внутреннее освещение кремлевских звезд. До этого такое было сделано лишь однажды — когда началась Великая Отечественная война.

«Брат-2», 2000 год 96. Нет, я не Байрон (1-я Останкинская улица, 7а, стр. 26)

В самом начале фильма Данила едет на эфир в «Останкино» и рядом с прудом видит съемки: актер на фоне черного джипа читает стихотворение Лермонтова. Сцену снимали у Останкинского пруда.

97. Баня (Неглинная улица, 14, стр. 3)

После эфира Данила с фронтовыми друзьями отправляется в «Сандуны».

Банк Белкина (Дегтярный переулок, 8, стр. 3)

Банк «Николаевский», которым заправляет герой Сергея Маковецкого, снимали в Дегтярном переулке. На самом деле по этому адресу расположен Научно-исследовательский институт киноискусства.

Дом Салтыковой (Котельническая набережная, 1/15)

Певица Ирина Салтыкова, с которой у Данилы завязался роман, в фильме живет в высотке на Котельнической набережной.

98. Встреча братьев (Красная площадь, 1)

В одной из сцен брат Данилы Виктор под песню «Вечно молодой, вечно пьяный» идет по Красной площади мимо Мавзолея в направлении Исторического музея, где и встречается с Данилой.

99. Шахтер и Колхозница (Подколокольный переулок, 16/2)

Расправившись с бандитами Белкина, братья шагают по Яузскому бульвару. В кадре виден дом на пересечении бульвара и Подколокольного переулка, который украшают две скульптуры. Что интересно, шахтер помимо отбойного молотка держит в руках книгу, а у колхозницы кроме снопа сена есть еще и винтовка. По замыслу авторов это должно символизировать то, что советскому человеку все по плечу.

100. Прогулка Данилы и Ирины (начало набережной Тараса Шевченко)

Перед отъездом в Америку Данила приводит Ирину на набережную Тараса Шевченко. «А че ты меня сюда притащил?» — спрашивает она. Он отвечает: «Красиво».

«Ночной дозор», 2004 год 101. Речной трамвайчик (Химкинское водохранилище)

В начале фильма жена Антона с любовником катаются на теплоходе. Действие происходит на Химкинском водохранилище: в кадре видны дома по улице Свободы.

102. Бассейн (Турчанинов переулок, 3, стр. 1)

Подросшего Егора, сына Антона, мы видим плавающим в бассейне «Чайка». Затем он выходит из него, идет мимо Крымского моста и спускается в метро «Парк Культуры».

103. Рижский рынок (проспект Мира, 88)

Сосед Антона, которого сыграл Валерий Золотухин, работает мясником на Рижском рынке, и Антон ходит к нему пить кровь. Рижский рынок существует до сих пор, сменив профиль, и сейчас популярен среди москвичей цветочной торговлей.

104. Встреча с милиционером (метро «Свиблово»)

Из метро Егор выходит на станции «Свиблово», и Антон идет за ним. Но его останавливает милиционер и проверяет документы: ему кажется, что он пьян. Антон честно говорит, что напился крови, и в итоге содержимое его желудка оказывается на стене входа в метро.

105. Горсвет (Орликов переулок, 1/11)

106. Организацию «Горсвет», где работает руководитель Ночного дозора Гесер, снимали в здании Министерства сельского хозяйства РФ.

Дом Светланы (Ватутинки, 41)

По сюжету Светлана живет в поселке Ватутинки, называется точный адрес: дом 37, корпус A. На самом деле в этом доме находится магазин. А в фильме показывают дом 41. Кстати, во время съемок Ватутинки еще были подмосковным поселком, но теперь входят в состав Москвы.

107. Падение самолета (перекресток улиц Сущевская, Тихвинская и Палиха)

108. В одной из сцен над Москвой чуть не упал самолет. Происходит это недалеко от метро «Новослободская».

Финальная битва (Спартаковская улица, 6)

Битва между Светлыми и Темными в конце фильма происходит на крыше дома 6 по Спартаковской улице. В кадре хорошо видна расположенная слева Елоховская церковь.

«Превосходство Борна», 2004 год 109. Прибытие в Москву (площадь Киевского вокзала, 1)

Голливудские кинематографисты тоже любят отправлять своих героев в Москву на какое-нибудь спецзадание. Например, к нам приезжает Джейсон Борн. В Россию он прибывает на Киевский вокзал, хотя поезда из Германии приходят на Белорусский.

110. Угон такси (Комсомольский проспект, 28)

Рядом с Московским дворцом молодежи Борн пьет водку, устраивает драку со стражами правопорядка, а потом угоняет такси. Так начинаются его приключения в России.

«Дневной дозор», 2005 год 111. День рождения Егора (проспект Мира, 150)

По сюжету глава Дневного дозора Завулон устраивает для Егора праздник, на который приглашает Темных. Среди них оказывается немало известных людей. А местом проведения слета темных сил стала гостиница «Космос».

«Стиляги», 2008 год 112. Марш неформалов (Тверская улица)

В конце фильма стиляга Мэл выходит на Тверскую улицу и шагает в сторону Кремля, попадая из 1950-х в современность. По дороге к нему примыкают представители различных молодежных субкультур. В обычный день по Тверской так не погуляешь: для съемок с трудом получили разрешение перекрыть улицу с четырех до восьми утра.

«Черная молния», 2009 год 113. Первый полет (Хитровский переулок)

Именно здесь Дима обнаруживает, что его «Волга» умеет не только ездить, но и летать.

«Метро», 2012 год 114. Станция «Садовая» (Зубовская площадь, 3, стр. 1)

В фильме фигурирует несуществующая в реальности станция «Садовая». В роли ее входа выступило офисное здание на Зубовской площади. А подземные сцены в снимались в самарском метро.

Спасительный люк (Новодевичий проезд)

Люк, из которого достают пострадавших при катастрофе в метро, находится на Новодевичьем проезде. В кадре виден монастырь.

«Шпион», 2012 год 115. Ресторан «Метрополь» (Театральный проезд, 2)

В одной из сцен Дорин и Октябрьский идут в ресторан «Метрополь». Там Октябрьский в исполнении Федора Бондарчука танцует зажигательное танго с красоткой из-за соседнего столика. Съемки велись ночью, когда в ресторане нет посетителей.