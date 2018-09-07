На фестивале в Ульяновске представят спектакли, удостоенные премии «Золотая маска»

УЛЬЯНОВСК, 7 сентября. / ТАСС /. Театральный фестиваль «Золотая маска» открывается в пятницу в Ульяновске, на нем будут представлены спектакли Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и Санкт-Петербургского театра «Мастерская», удостоенные национальной премии «Золотая маска». Об этом сообщила журналистам директор фонда «Ульяновск — культурная столица» Татьяна Ившина.

"Ульяновская область является одним из немногих регионов России, жители которого могут посмотреть спектакли, удостоенные Национальной театральной премии ["Золотая маска"], практически каждый театральный сезон. В этом году зрители увидят три постановки: «Материнское поле» и «Добрый человек из Сезуана» Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, «Записки юного врача» Санкт-Петербургского театра «Мастерская», — сказала она.

Спектакли московского театра будут проходить на сцене Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова. Постановки театра из Санкт-Петербурга пройдут на сцене Ульяновского театра кукол имени В. М. Леонтьевой. Правительство Ульяновской области софинансировало часть стоимости билетов. Их цена составит от 300 до 1500 рублей.

В спектаклях фестиваля будет задействована актриса Александра Урсуляк , получившая в 2014 году премию «Золотая маска» за лучшую женскую роль. Актер Максим Блинов , который сыграет в спектакле «Записки юного врача», был в числе номинантов на премию в категории «Лучшая мужская роль». Спектакли фестиваля будут проходить до 10 сентября в рамках культурной программы VIII Международного культурного форума «Форум креативных индустрий».

XXIV фестиваль «Золотая маска» прошел в Москве в феврале — апреле 2018 года. Церемония вручения Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» состоялась 15 апреля на Новой сцене Большого театра.

Национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Награда вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.