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Голодная львица украла камеру у зоозащитника в ЮАР
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Голодная львица украла камеру у зоозащитника в ЮАР 

Вести.Ru + ещё 1 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
Оголодавшая львица превратила в захватывающий хоррор кадры фильма о дикой природе, который снимает американская зоозащитная организация Wildlife Protection Solutions, отмечает Story Trender.
Съемочная группа под руководством Тодда Лемана отправилась в заказник Thornybush Game в ЮАР, однако были несказанно разочарованы тем, насколько львы ленивы — они и не думали позировать перед камерой, а только спали. Руководитель проекта решился перенести записывающее устройство поближе к прайду и не прогадал, хотя рассчитывал на иной результат.
Новым объектом заинтересовалась старая львица, которая получила травмы в схватке с буйволом и давно ничего не ела. Удовлетворить гастрономическое любопытство она решила на привычной полянке, куда и отнесла камеру. Устройство, однако, оказалось несъедобным — животное, как видно на кадрах, предприняло несколько попыток перекусить штатив и добраться до внутренностей камеры, но потерпело неудачу, несмотря на помощь подоспевших молодых львов.
В конце концов диковинная игрушка наскучила хищникам, и они улеглись спать, тем самым позволив Леману забрать снаряжение. Поврежденным у камеры оказался только корпус.
"Ты действительно ощущаешь, каково это, быть импалой или антилопой", — с восхищением заметил автор проекта, в который раз просмотрев сделанную запись.
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