Зоолог получил неожиданные снимки с пожеванной львами камеры

Американский зоозащитник и член организации Wildlife Protection Solutions (WPS) Тодд Леман принял участие в съемках фильма о жизни львов в дикой природе, но неожиданно ему удалось показать жизнь больших кошек с неожиданного ракурса. Об этом сообщило издание Story Trender.

Леман установил камеру недалеко от семейства хищников, живущих в заповеднике Thorny Game Bush в провинции Лимпопо. Он решил, что львица после драки с буйволом будет слишком слаба для агрессии, а котята просто не заинтересуются камерой.

Так и получилось, прождав почти весь день, зоолог не увидел ничего интересного, кроме спящих львов. Тогда он переставил камеру почти рядом с животными.

Интерес к ней проявила старая, очень худая львица. Она явно голодала не первый день, и решила выжать из камеры хоть что-то питательное.

Самка схватила потенциально съедобный предмет и начала его жевать. Затем она переключилась на штатив. Происходящим, было, заинтересовались львята, но быстро поняли, что еды не будет.

В финале зоологу удалось заполучить свою камеру назад, и стать обладателем прекрасных снимков, показывающих что должна увидеть последним жертва льва.

В США смогла отомстить за себя черепаха, сильно укусившая рыбака, вытащившего ее из воды ради снимка.