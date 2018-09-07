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Зоолог получил неожиданные снимки с пожеванной львами камеры
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Зоолог получил неожиданные снимки с пожеванной львами камеры 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Американский зоозащитник и член организации Wildlife Protection Solutions (WPS) Тодд Леман принял участие в съемках фильма о жизни львов в дикой природе, но неожиданно ему удалось показать жизнь больших кошек с неожиданного ракурса. Об этом сообщило издание Story Trender.
Леман установил камеру недалеко от семейства хищников, живущих в заповеднике Thorny Game Bush в провинции Лимпопо. Он решил, что львица после драки с буйволом будет слишком слаба для агрессии, а котята просто не заинтересуются камерой.
Так и получилось, прождав почти весь день, зоолог не увидел ничего интересного, кроме спящих львов. Тогда он переставил камеру почти рядом с животными.
Интерес к ней проявила старая, очень худая львица. Она явно голодала не первый день, и решила выжать из камеры хоть что-то питательное.
Самка схватила потенциально съедобный предмет и начала его жевать. Затем она переключилась на штатив. Происходящим, было, заинтересовались львята, но быстро поняли, что еды не будет.
В финале зоологу удалось заполучить свою камеру назад, и стать обладателем прекрасных снимков, показывающих что должна увидеть последним жертва льва.
В США смогла отомстить за себя черепаха, сильно укусившая рыбака, вытащившего ее из воды ради снимка.
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