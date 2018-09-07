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Дневник премии «Что Где Есть в Петербурге»-2018
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Дневник премии «Что Где Есть в Петербурге»-2018 

Собака.ru 10 часов назад
Фото: Собака.ru
До финала премии «Что Где Есть в Петербурге» наши номинанты делятся с читателями «Собака.ru» новостями, связанными со своими проектами. Впереди — гигабайты ресторанных фото, видео, коубов — и все без СМС и регистрации. Только еда, только хардкор!
6 cентября, день
И это не все новости на сегодня. «Собака.ru» узнала, что «лучший новый бар» Black Books Bar закрывается 1 октября и переезжает с Пяти Углов на Петроградскую сторону. Успейте выпить бокал редкого экземпляра вина под портретом Берни — главного персонажа британского сериала Black Books — и почитать книгу или журнал в черном переплете. Поддержать проект можно на сайте премии.
6 сентября, утро
Ого! Филиал Subzero откроется на Петроградской стороне. Ждем! Бистро с любимыми роллами под техно, как в Берлине или Нью-Йорке, поддерживаем на сайте премии.
5 сентября
Первый герой дневника премии — Сэм Коняхин, создатель спикизи-бара Kabinet и Kombucha Bistro&Bar — номинант в категории «лучший бармен», а его колониальное бистро Kombucha — «лучший новый ресторан на каждый день». Сэм рассказывает о новом алкогольном коктейле.
3 сентября
На сайте http://best-restaurant.sobaka.ru стартовало народное голосование, которое определит финалистов. Задача премии «Что Где Есть в Петербурге», чтобы как можно больше горожан узнало о достойных ресторанных проектах. Голосуйте за тех, кто вас кормит, поит и формирует гастрономический образ Петербурга. 29 августа
Мы объявили лонг-лист нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге»: более ста участников в тринадцати категориях. Все герои — по ссылке.
Собака.ru: последние новости
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