«Откапывайте! Он живой». Сбежал на войну в 11 лет и дважды похоронен заживо

Об уникальной судьбе сына полка, повторившего подвиг Александра Матросова , рассказали в Военно-историческом музее «Юные защитники Родины».

Смерти вопреки

Осенью 1941 года немцы подходили к Лозовой Харьковской области. Пете исполнилось всего 11, когда он узнал, что такое бомбёжка. Отец, старшие братья давно воевали, и мальчишка решил, что сам достаточно взрослый, чтобы взять в руки оружие. Несмотря на мольбы матери, бросился вслед за отступавшими красноармейцами и уцепился за повозку с боеприпасами.

«Чтобы убедительнее было, добавил себе два года — соврал, что мне уже 13 лет, — вспоминает Пётр Алексеевич. — Брать меня солдаты не хотели, шутили, что манной каши нет. Но я очень просил, и мне разрешили остаться».

Мальчишку определили на кухню чистить картофель, собирать растопку. Но он рвался в разведку.

Дерзость и смелость ребёнка вскоре оценил командир разведгруппы. Подтянул, обучил солдатскому делу. Ну а солдаты на взрослых и детей уже не делятся. В составе разведгруппы его направляли к немцам в тыл для разведки и диверсий.

Судьба сохранила мальчишку и когда на сталинградском направлении под селом Поповка попал в окружение и плен. Враг тоже не делил солдат по возрасту. Когда вывели на расстрел, Петра спас неизвестный красноармеец, в последний момент закрывший его собой.

«Меня пулей тоже зацепило, но удалось выбраться. А местная жительница, добрая женщина, — выходила», — вспоминает ветеран.

В июле 1943 года, когда Пётр Филоненко воевал в составе танковой бригады на Орловско-Курском направлении, бои были тяжёлые. Наземный огонь был настолько плотный, что бойцы, сутками не выходя из танков, продвигались буквально по 700-800 метров в день. Под бомбёжку попали страшную! Спасая командира от бомбы, Пётр толкнул его в окоп и принял на себя град осколков.

«Это потом я узнал, что их семь в меня вошло, — вспоминает Пётр Алексеевич. — А тогда, помню, командир крикнул: «Беги к фельдшеру!» А фельдшер мертвый… Тут и я сознание потерял».

Друзья рассказывали, что тогда 14 человек в братскую могилу положили. И уже землёй стали засыпать, как вдруг кто-то увидел, что у Петра под носом кровавый пузырь надувается. «Откапывайте! Он же живой!» В санчасти медсестричка Валя сдала для мальчишки свою кровь.

Бросился на пулемёт

А чего только стоит тот факт, что в свои 13 лет он повторил подвиг Александра Матросова: Пётр Алексеевич вспоминает: «23 июня 1944 года замполиты проводили собрания в ротах. Принимали бойцов в кандидаты и члены партии. В заявлении они писали: „Хочу идти в бой коммунистом“. На собрании приводили в пример героический подвиг Александра Матросова, который грудью закрыл амбразуру, подавив огонь противника и дав возможность беспрепятственно продвигаться нашим войскам. Самому себе поклялся тогда стоять до последней капли крови. Наши бронетранспортёры вырвались вперёд. Сначала наступление развивалось быстро, но сопротивление немцев возрастало. И вот справа — немецкий дзот. Бой в разгаре. Что делать? Проскочила мысль плотней прижать ствол фашистского пулемёта, чтобы его оторвало. Спрыгнул с бронетранспортёра, через кустарники пробрался до дзота и прыгнул прямо на ствол. Почувствовал резкий удар, грудь обожгло, ноги подкосились, и я упал на живот. Некоторое время чувствовал, как немец бил меня стволом по плечу, по голове, чтобы отодвинуть в сторону, а потом — темень, ничего не помню».

Более десятка пуль прошили тогда грудь мальчишки. Бездыханное тело юного красноармейца обнаружила похоронная команда. Когда били молотками по гробу, услышали хрипы. Командир дал команду быстрее вскрыть гроб. «Живой! Срочно в медчасть!» — крикнул офицер, увидев, как паренёк ещё раз хрипнул.

Ему удалось выжить, молодой организм взял своё. Полгода в военных госпиталях, 12 операций, реабилитация в эвакогоспитале Цхалтубо.

«Из-за этих ранений мне товарищи дали кличку Штопаный, — вспоминает Пётр Филоненко. — Сейчас из нашей танковой бригады я один живой остался — последний солдат».

К слову, всего за время войны, по данным историков, аналогичные подвиги совершили более 400 человек. Казалось бы, гибель человека, грудью бросившегося на амбразуру, неизбежна. Однако на самом деле это не так. Как минимум 7 советских бойцов, решившихся на такой поступок, сумели выжить.

Встав на ноги, Петр решить поступать в Суворовское училище. Но забраковали по состоянию здоровья. Зато для фронта мальчишка вновь оказался пригоден. Теперь уже с полком связи дошёл до Берлина, оставив свою подпись на Рейхстаге.

Война подарила ему много памятных встреч. Сын полка снимался в фильмах знаменитого военного документалиста Романа Кармена. В госпитале лежал вместе с маршалом Рокоссовским. Но самое дорогое его сердцу воспоминание — дружба с Константином Симоновым.

«Мы встретились на фронте в 1941 году. Симонов мне завещал: «Закончится эта проклятая война, и мы должны написать по книге. Я — про живых и мёртвых, а ты — о войне глазами юного солдата».

Второй раз судьба свела их на съёмках фильма «Живые и мёртвые». А вот свою книгу Пётр Филоненко смог издать только несколько лет назад. Она так и называется, как завещал фронтовой товарищ: «Война глазами юного солдата».

Кино и милиция

Демобилизовался Петя 15 февраля 1946 года. Ему не исполнилось и 16 лет. Вернувшись на Украину, окончил фабрично-заводское училище, поработал на заводах в Харькове и Запорожье. Как фронтовик был направлен на работу в милицию. Службу начал в Мелитополе. В первый же день патрулирования поймал двух грабителей.

В Киеве, где молодого милиционера определили в кавалерийский эскадрон, неожиданно обнаружилось его увлечение кино. Филоненко начал активно сниматься, главным образом — в эпизодических ролях и ролях второго плана.

«Это было в 1949 году. Мы ехали на лошадях по улице: статные, в форме, песни поем. Там режиссёр Тимофей Левчук нас и заприметил. И пригласил на роль знаменосца в фильм «300 лет назад… ».

Когда на студии им. Довженко Виктор Иванов начал снимать бессмертную комедию «За двумя зайцами», он пригласил Петра Филоненко. Высокий, худой, он понравился Иванову, и тот решил сделать из него франта. Милиционера обрядили в клетчатый пиджак, жилетку. Получился настоящий пижон.

После монтажа фильма уцелело только несколько кадров с участием Филоненко и фотография на память, где сын полка — настоящий франт. Даже догадаться нельзя, что под жилеткой у этого щёголя шрамы от множества ран и что он гордится своим фронтовым прозвищем — Штопаный.

Всего же принял участие в съёмках около 130 художественных и 230 документальных фильмов. В настоящее время ветеран проживает в Киеве и возглавляет Украинский Союз юных защитников Родины.

В Курске бывал не раз Пётр Филоненко неоднократно приезжал в Курск на встречи юных защитников Родины, которые проводил музей. Первое посещение нашего города состоялось в 1985 году. В последний раз ветеран посетил Курск в 2008 г.