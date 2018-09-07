Казачий театр покажет волгоградцам несколько спектаклей под открытым небом

Волгоградский казачий театр покажет мюзикл «В пылающей тьме» и комедию «Станция „Разбросанные руки“ на сцене у себя во внутреннем дворике в рамках проекта „Открытое пространство“.

Как сообщает пресс-служба областного комитета культуры, 12 сентября в сопровождении оркестра под управлением Александра Сиваева артисты покажут мюзикл „В пылающей тьме“. Действие спектакля происходит в спецколледже для слепых, куда поступает новый студент, не желающий вливаться в дружный коллектив, признавать себя счастливым и мечтающим увидеть звёзды, небо, цветы.

А 13 сентября театр покажет чёрную комедию Мартина МакДонаха „Станция „Разбросанные руки“ молодого режиссёра и известного артиста Волгоградского молодёжного театра Дмитрия Матыкина

Кроме того, 15 сентября покажут постановку еще одного артиста театра — Игоря Мишина -“Зебра и парашютист». Это трагифарш в одном действии по мотивам рассказа Достоевского «Кроткая».

Начало всех спектаклей в 19:00.