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Казачий театр покажет волгоградцам несколько спектаклей под открытым небом
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Казачий театр покажет волгоградцам несколько спектаклей под открытым небом 

АиФ Волгоград + ещё 1 2 часа назад
Фото: Все для Вас
Волгоградский казачий театр покажет мюзикл «В пылающей тьме» и комедию «Станция „Разбросанные руки“ на сцене у себя во внутреннем дворике в рамках проекта „Открытое пространство“.
Как сообщает пресс-служба областного комитета культуры, 12 сентября в сопровождении оркестра под управлением Александра Сиваева артисты покажут мюзикл „В пылающей тьме“. Действие спектакля происходит в спецколледже для слепых, куда поступает новый студент, не желающий вливаться в дружный коллектив, признавать себя счастливым и мечтающим увидеть звёзды, небо, цветы.
А 13 сентября театр покажет чёрную комедию Мартина МакДонаха „Станция „Разбросанные руки“ молодого режиссёра и известного артиста Волгоградского молодёжного театра Дмитрия Матыкина.
Кроме того, 15 сентября покажут постановку еще одного артиста театра — Игоря Мишина-“Зебра и парашютист». Это трагифарш в одном действии по мотивам рассказа Достоевского «Кроткая».
Начало всех спектаклей в 19:00.
Добавим, 14 сентября в 19:00 в рамках обменных гастролей между Волгоградским казачьим театром и Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна на сцене «Царицынской оперы» состоится показ трагикомедии Лионеля Гольдштейна «Кафе „Жизнь в розовом свете“.
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