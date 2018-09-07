В Краснодарском крае пройдет V Международный фестиваль уличного кино

Показы фильмов состоятся 8 сентября в 20.00, на 215 открытых площадках, их организует «Кубанькино».

Фестиваль с июня по сентябрь 2018 года проходит в 60 странах. Этот некоммерческий проект действует с 2014 года. Фестивальные коротокометражки за эти годы увидели свыше 1 млн человек из 300 населенных пунктов всего мира.

В программе фестиваля в этом году представлено восемь картин молодых российских режиссеров. В их числе «Суперприз» Константина Челидзе, «Половинки» Байбулата Батуллина , «Кругостветка» Александра Фомина, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Успех» Валентина Сунцова и другие.

«В Краснодаре кино можно посмотреть на 4 площадках — в Городском саду, у Городского Дома культуры в Комсомольском микрорайоне, на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне и в поселке Лазурном по улице Октябрьская, 1/1», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, в Анапе проходит 27-й Открытый фестиваль «Киношок».