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В Краснодарском крае пройдет V Международный фестиваль уличного кино
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В Краснодарском крае пройдет V Международный фестиваль уличного кино 

АиФ — Юг + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Показы фильмов состоятся 8 сентября в 20.00, на 215 открытых площадках, их организует «Кубанькино».
Фестиваль с июня по сентябрь 2018 года проходит в 60 странах. Этот некоммерческий проект действует с 2014 года. Фестивальные коротокометражки за эти годы увидели свыше 1 млн человек из 300 населенных пунктов всего мира.
В программе фестиваля в этом году представлено восемь картин молодых российских режиссеров. В их числе «Суперприз» Константина Челидзе, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Кругостветка» Александра Фомина, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Успех» Валентина Сунцова и другие.
«В Краснодаре кино можно посмотреть на 4 площадках — в Городском саду, у Городского Дома культуры в Комсомольском микрорайоне, на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне и в поселке Лазурном по улице Октябрьская, 1/1», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, в Анапе проходит 27-й Открытый фестиваль «Киношок».
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