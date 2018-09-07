Они прошли по «коридору смерти». Открыты новые факты защиты Ленинграда

«Коридор бессмертия» — так называется новый фильм о малоизвестных страницах истории города, который вскоре выйдет на экраны.

Что же спустя более 70 лет заставило взяться за сложную тему, какие факты легли в основу картины? Об этом рассказал автор сценария, режиссёр-постановщик, продюсер Фёдор Попов

— В январе 1943-го, после прорыва блокады, Государственный комитет обороны принял секретное решение: построить в районе Шлиссельбурга железнодорожную ветку в 33 километра. Цель — соединить внутреннюю сеть дорог с внешней, обеспечить снабжение города и фронта. Этой магистрали не было на картах СССР. Её запрещалось фотографировать и снимать на киноплёнку. О ней не упоминали в сводках Совинформбюро, молчали и вездесущие фронтовые корреспонденты. Тем не менее именно по этому пути доставили в город 75% всех грузов и военного снаряжения. Дорога родилась и умерла в тайне. Мало кто знает о ней и сейчас.

Стройка под бомбами

— А как узнали вы?

— Помог случай. Отец соавтора сценария Дмитрия Коралиса работал политруком, начальником одного из поездов, который и возил грузы по «коридору смерти». Преувеличения здесь нет. Ветку холодной зимой проложили через зыбкие торфяники. 5 тысяч человек, полуголодных, большинство без тёплой одежды, днём и ночью рубили деревья, заготавливали шпалы, подвозили и подносили рельсы. Машины там пройти не могли. Поэтому грунт приходилось таскать в трофейных мешках с карьеров, возить на санках и кусках кровельного железа. Ссыпали его в хлюпающее болото. Наверх настилали клети из брёвен, вмораживали рельсы…

— Но надо было построить и мост через Неву. Как это можно в таких страшных условиях?

— Свайно-ледовый мост у начала Ладожского канала дался защитникам особенно тяжело. В этом месте ширина Невы больше километра, и сильное течение постоянно сносило опоры. Что делать? Стали строить полукругом — выгнутой стороной навстречу мощному напору реки. Это удлинило переправу до 1300 м, но сделало её более прочной. Невероятно, но под бомбёжками и обстрелами дорогу построили за семнадцать дней! Уже 7 февраля 1943-го в Ленинграде встречали первый поезд с Большой земли. К концу мая стало приходить до 35 составов в сутки. Причём шли поезда и из Ленинграда. Так, в апреле вывезли циклотрон, созданный в 1941-м в Ленинградском физтехе. Прибор благополучно доставили в столицу и с его помощью в том же году были выполнены важнейшие эксперименты ядерного проекта. А в 1949-м создана советская атомная бомба, укрепившая мощь страны.

«Коридор смерти»

— Трасса значилась как «Дорога Победы», но те, кто работал, называли её по-другому — «коридор смерти». Кто же отважился подвергать себя такой опасности?

— Трудно поверить — вчерашние школьницы. Для обслуживания магистрали командование сформировало 48-ю колонну Особого резерва НКПС из тридцати паровозов. Она базировалась в депо «Ленинград — Сортировочный — Московский». Костяк составляли отозванные с фронта машинисты и комсомолки — девчонки с косичками… Пережив лютую, голодную зиму 1941-1942 гг. и пройдя железнодорожные курсы, они стали кочегарами и стрелочниками, кондукторами и помощниками машиниста. Как рассказывали реальные участники тех событий, сначала боялись даже не обстрелов — самих паровозов. Затем, пообвыкнув, стали называть себя «колонными солдатами».

Обстановка была, как на передовой. Представьте: на Синявинских высотах, на 50 метров выше «коридора», находились немцы. Их авиационные прожекторы, звукоуловители позволяли засечь поезд, едва он выезжал на ледовую переправу через Неву. Начинался ураганный огонь. Враг бил прямой наводкой и охотился за каждым составом. От разрывов снарядов земля вставала дыбом. Рельсы закручивало, как проволоку. За успешный рейс машинист получал премию — 15 г маргарина и пачку папирос. За хищение продуктов грозил трибунал или расстрел на месте.

— Сегодня такое даже не представить, а 17-20-летние справлялись…

— Знаете, что меня, кроме масштаба этой истории, поразило больше всего? Отношения между людьми. Только один пример. Рядом с девушками находилось немало мужчин. Военные, политруки, метростроевцы. И в этом аду они сохранили интеллигентность, удивительное целомудрие. Мужчины в присутствии девчонок даже не ругались матом, берегли своих юных помощниц. Это нам подтвердили несколько очевидцев. Поневоле сравниваешь с сегодняшним днем, и становится стыдно, как мы себя ведём.

«Девчонки настоящие»

— Вы сказали о фронтовиках, выдержавших все испытания. Как они реагировали на фильм? И насколько эта тема была близка молодым актёрам, мало что знающим о войне?

— Прототипами многих героев являются реальные люди. Мы встречались с Марией Ивановной Яблонцевой, работавшей на трассе (в фильме Маша Яблочкина — Ред.), и она полностью одобрила идею ленты. Также реальный фронтовик Георгий Иванович Фёдоров . В картине он показан в образе командира Жоры-Полундры. Знаю, что актёр Артём Алексеев , исполнявший эту роль, глубоко вник в материал. Нашёл дневники Георгия Ивановича, общался с его внуком. А как пронзительно читала стихи Ольги Берггольц Светлана Смирнова , игравшая Соню! У неё бабушка пережила блокаду, так что это генетическая память. И большинство молодых актёров были по-хорошему «заряжены» на картину, искренне старались передать свои чувства, максимально правдиво рассказать о тех днях. Горды, что литературным консультантом картины был Даниил Гранин . Мы приезжали к писателю, обсуждали детали, эпизоды. В один из дней в Петербурге он посетил нашу площадку. А когда прочитал сценарий, сказал просто и точно: «Девчонки настоящие. Я знал таких».

— Где же проходили съёмки? Приезжали ли вы в те районы Ленинградской области, где и строилась секретная дорога?

— Места прохождения трассы сохранились, но сегодня там всё изменилось до неузнаваемости. Застроены коттеджами, посёлками и берега Невы. Поэтому снимали на озере Ильмень — там строили тот самый мост через Неву, под Великим Новгородом и Лугой, где шли кровопролитные бои. Нам очень помогала армия, Советы ветеранов. Благодарны мы и Академии им. генерала Хрулёва, предоставившей свой полигон в Щербинке.

— Такой фильм должен пользоваться поддержкой государства, ведь сегодня в обществе ярко выражен запрос на патриотические темы.

— Работа над лентой длится уже более восьми лет. Три года назад киностудия защитила проект в Министерстве культуры и получила 35 млн руб. на создание картины. Однако за месяц до начала съёмок у банка, где хранились деньги, ЦБ отозвал лицензию. В итоге большая часть суммы, необходимой для производства, оказалась замороженной, а мы до сих пор в долгах. Как найти выход? Попросили поддержки у народа. На одной из платформ был объявлен сбор средств для запуска картины и строительства декораций. 2,5 млн выделил и Петербург, что пришлось очень кстати. Признательны всем, кто откликнулся. Суммы вносились разные — от 50 руб. до 300 тыс. Мы всех отметим в титрах. Поблагодарим и тех, кто решал организационные вопросы, бескорыстно участвовал в массовых сценах, а это свыше 600 человек. В том числе 50 детей, стойко выдержавших сложные натурные съёмки.

— Когда же увидим картину в Петербурге?

— Сейчас мы близки к завершению. И хотя до сих пор нет внятной позиции прокатчиков, планируем показать ленту в январе 2019-го, к 75-летию полного освобождения Ленинграда. Удивительно, но факт строительства «Дороги Победы» как будто выпал из устоявшейся истории блокады. Наша обязанность — рассказать об этом подвиге и восстановить историческую справедливость.