Фотовыставка «Гонконг: попытка памяти» открылась во Владивостоке

«Это город, который сегодня лихорадочно цепляется за собственную уникальность».

В Музейно-выставочном комплексе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) новая фотовыставка — первая в этом учебном году. Проект называется «Гонконг: попытка памяти». Её автор — китаевед и путешественник Дмитрий Старицын.

Фотографии Дмитрий сделал осенью прошлого года. В Гонконге он провёл несколько месяцев на учёбе и каждый впечатляющий его момент фотографировал. Снимки получились не обывательскими, а даже отчасти кинематографическими: через объектив плёночной камеры Дмитрий рассказывает о городе через образы, пойманные в замасленных подворотнях и забегаловках, внутри молчаливых храмов и среди толчеи рынков. И, конечно, через образы людей, погруженных в собственные мысли и не замечающих фотографа.

— Спустя какое-то время я стал всё это забывать. Решил пересмотреть фотографии и понял, что в них однозначно есть ценность не только для меня. Нашёл на Фейсбуке директора Музея ВГУЭС — Надежду Валерьевну Сухареву — и написал ей. Предложил организовать выставку. Она очень быстро отреагировала, и мы вместе придумали этот проект, — рассказывает Дмитрий Старицын.

На открытии выставки «Гонконг: попытка памяти». Фото пресс-службы ВГУЭС

Сам Дмитрий работает экскурсоводом в центре современной культуры «Хлебозавод», и сегодня ВГУЭС является его информационным партнёром. Дирекция музея ВГУЭС всегда рада новым знакомствам и открыта для сотрудничества.

— Оказывается, это только первая выставка Дмитрия, а складывается впечатление, как будто сто первая. Он знает всё, как нужно делать. А его экскурсии можно слушать часами! Так что вооружайтесь вопросами и поехали. Ура! Открылись! — с приветственным словом выступила директор Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС Надежда Сухарева.

Дмитрий Старицын рассказывает, что Гонконг зачастую рассматривают исключительно в качестве места встречи Востока и Запада, и, если конкретнее, Британии и Китая. Однако самоощущение горожан гораздо более многослойно, и гонконгцам вряд ли по душе, когда их пытаются описывать через сопоставление с «большими братьями». Тем не менее, для автора выставки Гонконг — это Китай. Но никогда не знавший коммунизма, антияпонских настроений и нынешней гигантомании. Такой, каким мы никогда не увидим его в Пекине, Шанхае или где угодно на континенте.

На открытии выставки «Гонконг: попытка памяти». Фото пресс-службы ВГУЭС

— Гонконг — своего рода законсервированный мир, оболочка которого уже начала рушиться под натиском более могущественного соседа. Это город, который сегодня лихорадочно цепляется за собственную уникальность. Вспомнить рассуждения об идентичности места, поделиться ими со зрителем и есть та попытка памяти, которую совершает автор, — объясняет Надежда Сухарева.

Кроме фотографий на выставке представлены пять фильмов классики гонконгского кино от режиссёра Вонга Карвая. По мнению, Дмитрия Старицына — самого гениального постановщика.

Выставка продлится до 22 сентября 2018 года. Приглашаются все желающие. Вход бесплатный. Для посещения университета и его выставочных залов в Бюро пропусков (ВГУЭС, ост. «Студенческая», ост. «ВГУЭС») необходимо предъявить паспорт.