Борис Заходер: сто лет в фактах и цифрах 

На телеканале «МИР» стартовал новый сезон передачи «Знаем русский». Теперь в увлекательном интеллектуальном марафоне участвуют те, для кого русский язык не родной. Передачу по-прежнему ведет харизматичный Сергей Федоров. Смотрите каждое воскресенье в 7:15.
9 сентября 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из классиков отечественной детской литературы, поэта, писателя и переводчика Бориса Заходера. Именно он написал сценарии мультфильмов о Винни-Пухе. А они, в свою очередь, стали таким же символом эпохи, как «Семнадцать мгновений весны» и дали пищу такому же колоссальному количеству анекдотов эпохи позднего застоя. Канва мультфильмов была написана Борисом Заходером не случайно: именно он перевел на русский язык сказку англичанина Алана Милна.
В преддверии 100-летия писателя «МИР» рассказывает о самых интересных фактах из жизни и творчества легендарного популяризатора детской классики.
Дитя военного романа
Хотя отец будущего писателя, Владимир Заходер, родом из Москвы, а мать, Полина Герценштейн, из Нижнего Новгорода, сам Борис Владимирович родился в бессарабском городке Кагул, тихом и заштатном. Сюда его родителей привели военные дороги. В 1914 году отец писателя ушел на Первую Мировую войну добровольцем, получил тяжелое ранение и оказался в кагульском госпитале, где у него и завязался роман с сестрой милосердия Полиной. Позднее семья перебралась в Одессу, а по окончании Гражданской войны — в Москву, на родину отца.
Недоучившийся биолог
После окончания московской школы Борис Заходер поступил в альма-матер своего отца — МГУ имени Ломоносова, но не на юридический, как отец, а на биологический факультет. Но детское увлечение литературой и иностранными языками, унаследованное от матери-переводчицы, взяло свое. В 1938 году Борис Заходер оставил биологию и поступил в Литературный институт им. Максима Горького на поэтический семинар поэта Павла Антокольского. Однако свой диплом литератора Заходер получил лишь через девять лет, в 1947-м году. Вмешались две войны — Советско-финская и Великая Отечественная.
Две войны Бориса Заходера
На Зимнюю войну 1939-40 гг. литератор ушел вместе с группой однокашников в самом конце 1939-го — и провоевал до самого конца. Вернувшись в Москву, Заходер в марте 1941-го восстановился в Литинституте, но ненадолго: после 22 июня он вновь уходит добровольцем на фронт. До весны 1944 года он воевал на Карельском фронте в зенитной авиации, сначала в боевых частях, а с июля 1943 года — фронтовым корреспондентом газеты «Огонь по врагу» Мурманского корпусного района ПВО. 27 февраля 1944 года Борис Заходер был даже награжден медалью «За боевые заслуги».
Одновременно он принимал участие в организации сводного коллектива красноармейской самодеятельности и был его художественным руководителем. Им написана программа-монтаж на местном материале, конферанс, ряд текстов отдельных номеров и создана песня «Зенитчики Заполярья». За эту деятельность Заходера представили к ордену Красной Звезды, но вышестоящее командование заменило орден на медаль. Летом 1944 года Заходер оказался под Львовом и успел поучаствовать в боях за освобождение этого города.
Трижды женат
Первой женой Бориса Заходера была Нина Зозуля, дочь литератора Ефима Зозули. Они поженились в 1934 году, но вернувшись домой после Финской войны, Заходер узнал, что жена ушла от него. В 1945 году второй супругой писателя стала артистка Кира Смирнова, с которой, правда, брак был несчастливым. Писатель отмечал в своих дневниках: «Тоска. Ни дома, ни покоя, ни уюта», что, видимо, было связано со слишком активной гастрольной деятельностью супруги. В итоге Борис Заходер развелся и в 1966 году женился в третий раз — на фотохудожнике и литераторе Галине Романовой, с которой и прожил до самой смерти в частном доме в поселке Комаровка, на территории современного подмосковного Королева (тогда Калининград).
Дом в Комаровке
Писательский дом быстро стал популярным местом встречи в кругах творческой интеллигенции. Здесь бывали такие знаменитости, как шахматист Михаил Таль, композитор Владимир Шаинский и дирижер Максим Шостакович, артист Аркадий Райкин и актрисы Рина Зеленая и Вера Орлова, писатель Эдуард Успенский и поэт Наум Коржавин, художники Геннадий Калиновский и Павел Бунин, писатель и критик Бенедикт Сарнов, а также жившие по соседству академики-математики Андрей Колмогоров и Павел Александров.
Фото: Мамонтов Сергей, ТАСС
«Писать под фамилией Заходер невозможно!»
Формально первой публикацией детского писателя Бориса Заходера стало стихотворение «На задней парте» («Морской бой»), увидевшее свет в журнале «Затейник» в 1947 году и подписанное псевдонимом Борис Вест. А первая большая публикация — сказка в стихах «Буква „Я“ — состоялась в 1955 году в журнале „Новый мир“, который тогда редактировал Константин Симонов. Кстати, он первым рискнул опубликовать эту сказку, которая восемь лет скиталась по редакциям, но категорически настаивал на том, чтобы Заходер взял себе псевдоним. „Писать для детей под фамилией Заходер — это совершенно невозможно!“, — говорил он. Но жизнь быстро доказала, что Симонов не был прав: именно под такой фамилией писатель и получил всенародную известность.
Винни-Пух, Алиса и Мэри Поппинс
Первую славу Заходеру принесли детские стихи, но по-настоящему свое место в отечественной литературе он обрел после того, как перевел книги „Винни-Пух и все-все-все“ англичанина Алана Милна, „Мэри Поппинс“ Памелы Трэверс, »Питер Пэн» Джеймса Барри и «Приключения Алисы в Стране Чудес» Люьиса Кэррола.
Больное место
Знаменитые русские писатели-врачи
Мультсценарист Борис Заходер
В общей сложности по сценариями Заходера было поставлено 16 произведений, в основном мультипликационных фильмов. Самые знаменитые из них — мультфильмы о Винни-Пухе, режиссером-постановщиком которых был мультипликатор Федор Хитрук. Первоначально планировалось экранизировать все главы книги, но сценарист и режиссер настолько разошлись во взглядах на главного героя, что сумели снять всего три серии. Кстати, говорят, что примирил Заходера с хитруковским Винни-Пухом только актер Евгений Леонов, который озвучил именно такого медвежонка, каким его видел писатель.
Государственная премия
Всего за несколько месяцев до своей смерти, в июне 2000 года Борису Заходеру была присуждена Госпремия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Как ни удивительно, это была единственная большая награда, которую за полвека с лишним своей творческой деятельности удостоился один из самых знаменитых детских писателей Советского Союза.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ