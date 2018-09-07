Борис Заходер: сто лет в фактах и цифрах

На телеканале «МИР» стартовал новый сезон передачи «Знаем русский». Теперь в увлекательном интеллектуальном марафоне участвуют те, для кого русский язык не родной. Передачу по-прежнему ведет харизматичный Сергей Федоров . Смотрите каждое воскресенье в 7:15.

9 сентября 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из классиков отечественной детской литературы, поэта, писателя и переводчика Бориса Заходера . Именно он написал сценарии мультфильмов о Винни-Пухе. А они, в свою очередь, стали таким же символом эпохи, как «Семнадцать мгновений весны» и дали пищу такому же колоссальному количеству анекдотов эпохи позднего застоя. Канва мультфильмов была написана Борисом Заходером не случайно: именно он перевел на русский язык сказку англичанина Алана Милна

В преддверии 100-летия писателя «МИР» рассказывает о самых интересных фактах из жизни и творчества легендарного популяризатора детской классики.

Дитя военного романа

Хотя отец будущего писателя, Владимир Заходер, родом из Москвы, а мать, Полина Герценштейн, из Нижнего Новгорода, сам Борис Владимирович родился в бессарабском городке Кагул, тихом и заштатном. Сюда его родителей привели военные дороги. В 1914 году отец писателя ушел на Первую Мировую войну добровольцем, получил тяжелое ранение и оказался в кагульском госпитале, где у него и завязался роман с сестрой милосердия Полиной. Позднее семья перебралась в Одессу, а по окончании Гражданской войны — в Москву, на родину отца.

Недоучившийся биолог

После окончания московской школы Борис Заходер поступил в альма-матер своего отца — МГУ имени Ломоносова , но не на юридический, как отец, а на биологический факультет. Но детское увлечение литературой и иностранными языками, унаследованное от матери-переводчицы, взяло свое. В 1938 году Борис Заходер оставил биологию и поступил в Литературный институт им. Максима Горького на поэтический семинар поэта Павла Антокольского . Однако свой диплом литератора Заходер получил лишь через девять лет, в 1947-м году. Вмешались две войны — Советско-финская и Великая Отечественная.

Две войны Бориса Заходера

На Зимнюю войну 1939-40 гг. литератор ушел вместе с группой однокашников в самом конце 1939-го — и провоевал до самого конца. Вернувшись в Москву, Заходер в марте 1941-го восстановился в Литинституте, но ненадолго: после 22 июня он вновь уходит добровольцем на фронт. До весны 1944 года он воевал на Карельском фронте в зенитной авиации, сначала в боевых частях, а с июля 1943 года — фронтовым корреспондентом газеты «Огонь по врагу» Мурманского корпусного района ПВО. 27 февраля 1944 года Борис Заходер был даже награжден медалью «За боевые заслуги».

Одновременно он принимал участие в организации сводного коллектива красноармейской самодеятельности и был его художественным руководителем. Им написана программа-монтаж на местном материале, конферанс, ряд текстов отдельных номеров и создана песня «Зенитчики Заполярья». За эту деятельность Заходера представили к ордену Красной Звезды, но вышестоящее командование заменило орден на медаль. Летом 1944 года Заходер оказался под Львовом и успел поучаствовать в боях за освобождение этого города.

Трижды женат

Первой женой Бориса Заходера была Нина Зозуля, дочь литератора Ефима Зозули. Они поженились в 1934 году, но вернувшись домой после Финской войны, Заходер узнал, что жена ушла от него. В 1945 году второй супругой писателя стала артистка Кира Смирнова, с которой, правда, брак был несчастливым. Писатель отмечал в своих дневниках: «Тоска. Ни дома, ни покоя, ни уюта», что, видимо, было связано со слишком активной гастрольной деятельностью супруги. В итоге Борис Заходер развелся и в 1966 году женился в третий раз — на фотохудожнике и литераторе Галине Романовой , с которой и прожил до самой смерти в частном доме в поселке Комаровка, на территории современного подмосковного Королева (тогда Калининград).

Дом в Комаровке

«Писать под фамилией Заходер невозможно!»

Формально первой публикацией детского писателя Бориса Заходера стало стихотворение «На задней парте» («Морской бой»), увидевшее свет в журнале «Затейник» в 1947 году и подписанное псевдонимом Борис Вест. А первая большая публикация — сказка в стихах «Буква „Я“ — состоялась в 1955 году в журнале „Новый мир“, который тогда редактировал Константин Симонов . Кстати, он первым рискнул опубликовать эту сказку, которая восемь лет скиталась по редакциям, но категорически настаивал на том, чтобы Заходер взял себе псевдоним. „Писать для детей под фамилией Заходер — это совершенно невозможно!“, — говорил он. Но жизнь быстро доказала, что Симонов не был прав: именно под такой фамилией писатель и получил всенародную известность.

Винни-Пух, Алиса и Мэри Поппинс

Первую славу Заходеру принесли детские стихи, но по-настоящему свое место в отечественной литературе он обрел после того, как перевел книги „Винни-Пух и все-все-все“ англичанина Алана Милна, „Мэри Поппинс“ Памелы Трэверс, » Питер Пэн Джеймса Барри и «Приключения Алисы в Стране Чудес» Люьиса Кэррола.

Больное место

Знаменитые русские писатели-врачи

Мультсценарист Борис Заходер

В общей сложности по сценариями Заходера было поставлено 16 произведений, в основном мультипликационных фильмов. Самые знаменитые из них — мультфильмы о Винни-Пухе, режиссером-постановщиком которых был мультипликатор Федор Хитрук . Первоначально планировалось экранизировать все главы книги, но сценарист и режиссер настолько разошлись во взглядах на главного героя, что сумели снять всего три серии. Кстати, говорят, что примирил Заходера с хитруковским Винни-Пухом только актер Евгений Леонов , который озвучил именно такого медвежонка, каким его видел писатель.

Государственная премия

Всего за несколько месяцев до своей смерти, в июне 2000 года Борису Заходеру была присуждена Госпремия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Как ни удивительно, это была единственная большая награда, которую за полвека с лишним своей творческой деятельности удостоился один из самых знаменитых детских писателей Советского Союза.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ