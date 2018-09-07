Лени Рифеншталь: как начать новую жизнь и стать дайвером в 72 года

Пятнадцать лет назад, 8 сентября 2003 года, через две недели после своего 101-го дня рождения из жизни ушла одна из самых неоднозначных и загадочных женщин в истории ХХ века. За что бы ни бралась Лени Рифеншталь, она достигала успехов — и не важно, сколько ей было на тот момент лет и чем она занималась до этого. Она не раз начинала жизнь заново, а в 70 с лишним удивила всех, занявшись подводными съемками. Повороты судьбы Лени Рифеншталь в молодости. Источник: Globallookpress.com Дочь берлинского коммерсанта Хелена Берта Амалия Рифеншталь, больше известная под именем Лени, вошла в историю как «личный кинорежиссер» одного из самых больших злодеев ушедшего столетия — и одновременно как режиссер-новатор знаменитых картин об олимпийском движении. Она еще в тинейджерстве подавала огромные надежды как спортсменка-пловчиха — но карьере помешала полученная при падении с вышки травма. Потом могла стать знаменитой танцовщицей, ей рукоплескали лучшие залы Европы — но помешал разрыв связок. Как актриса соперничала, как говорили современники, с самой Марлен Дитрих — но предпочла оказаться по другую сторону камеры и снимать собственное кино.

Лени Рифеншталь и оператор Вальтер Френтц на съемках фильма «Олимпия», 1936 г. Источник: Wikimedia

Сводила с ума мужчин, страстно увлекалась сама, однажды чуть не свела счеты с жизнью из-за предательства любовника и последние 40 лет прожила в любви и согласии с мужчиной, который был моложе ее на 40 лет — но сама была влюблена, в первую очередь, в работу. Слыла одним из секс-символов столетия — и при этом не была ни блондинкой, ни любительницей модных платьев, предпочитая им «рабочие» мужские рубашки и брюки. Будучи в абсолютно трезвом уме и здравой памяти прошла через психиатрическую больницу, где ее «лечили» электрошоком. В 50 с лишним лет начала жизнь заново, а в 72 года стала дайвером. Исколесила с экспедициями Африку, сажала самолет на ледники Гренландии, выжила в вертолетной автокатастрофе, до 97 лет занималась подводными съемками…

Лени Рифеншталь в Доломитовых Альпах, 1934 г. Источник: Globallookpress.com Жить или умереть Всему, чем она занималась в своей жизни, Рифеншталь отдавалась со всей страстью ее совсем не нордической натуры. Видимо, в этом и был один из секретов ее успеха на самых разных поприщах. И в этом же была ее главная проблема. После Второй мировой путь в большое кино для нее оказался практически закрыт. Лени Рифеншталь прошла через несколько процедур денацификации и полусотню судебных процессов, уверяла, что была аполитична и не осознавала всей чудовищности нацистского режима, заявляла, что «слишком поздно распознала демоническое» в Гитлере…

Потом она вспоминала: «У меня оставалось только два варианта на выбор: или жить с этим гнетущим грузом вины, пригибающим к земле, или вообще уйти из жизни». Жить, как она считала, можно было лишь ярко. Уйдя из кино, женщина сосредоточилась на фотографии. А в 1974 году, когда Рифеншталь было уже за семьдесят, она открыла для себя новый, подводный мир. Для того, чтобы выучиться на дайвера, ей пришлось пойти на обман: инструктору по подводному плаванию моложаво выглядящая Лени сообщила, что ей «всего лишь» пятьдесят с небольшим.

Лени Рифеншталь, 1969 г. Источник: Globallookpress.com Вода — родная стихия

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Крым подводный: лучшие места для новичков и опытных дайверовВ 72 года она впервые погрузилась в глубины Индийского океана с камерой для подводной съемки. Первые опыты подводной съемки оказались удручающими — но эта женщина не привыкла отступать. Она всегда любила водную стихию, научилась плавать еще в пятилетнем возрасте и как-то чуть не утонула, наглотавшись воды. «Я тогда даже не успела испугаться или осознать, что происходит. Но с тех пор вода стала моей родной стихией», — вспоминала Лени Рифеншталь. До 12-летнего возраста она серьезно занималась плаванием, получала призы на соревнованиях, но из-за травмы была вынуждена оставить спорт. Шестьдесят лет спустя океан стал для женщины еще и спасением, местом, где можно освободиться от преследовавших ее призраков прошлого.

Страсть Лени к подводному миру разделил Хорст Кеттнер, верный соратник и тайный муж, с того момента, как он последовал за режиссером в экспедицию в африканский Судан, они уже стали одним целым.

Всего Рифеншталь совершила более 2000 погружений, результатами которых стали множество фотовыставок, два фотоальбома «Коралловые сады» и «Чудо под водой», до сих пор считающимися эталонами подводной фотосъемки, а также документальный фильм «Коралловый рай».

Лени Рифеншталь на своей выставке, 2000 г. Источник: Globallookpress.com В морские и океанские глубины Лени Рифеншталь погружалась до 98 лет — правда последний год уже без камеры. Погружалась бы и дальше, но уже не позволяло здоровье. В своих мемуарах Рифеншталь писала, что ее жизнь была похожа на хождение по острию ножа. «Иногда кажется, что прожито несколько жизней. Подобно лодке в волнах океана меня бросало то вверх, то вниз. Никогда не успокаиваясь, я стремилась всегда к чему-то необычному, чудесному, таинственному», — признавалась она.