Мировая премьера. В октябре Москву ждут «Каннские Львы».

26 октября 2018 года в Московском Доме Кино состоится презентация роликов-победителей 65-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы», в рамках которой зрителям будут представлены лучшие образцы мирового креатива. Эксклюзивной площадкой по продаже билетов и генеральным информационным партнером станет «Афиша».

МФК «Каннские львы» — одно из самых ярких и значимых событий рекламной индустрии. Фестиваль является наиболее престижной ежегодной премией в области рекламы и маркетинга, определяющей вектор развития мировой рекламной отрасли.

Уже 65-й фестиваль прошёл в Каннах с 18 по 22 июня 2018 года. Этот год стал годом перемен для фестиваля. Программа «Львов» была сфокусирована на новых всеобъемлющих направлениях: общение, мастерство, развлечения, опыт, добро, здоровье и хорошее самочувствие, инновации, воздействие, охват. В фестивале приняли участие более 10 000 делегатов из 100 стран и было продемонстрировано значительное (более 32 000) количество работ, проведены вдохновляющие программы академий, семинары, конкурсы «Молодых львов», церемонии, награждения, гала-концерты. Звездными гостями фестиваля стали голливудский актер Кевин Костнер , оскароносный режиссёр Джеймс Марш , супермодель Наоми Кембелл, американский телеведущий Конан О'Брайен , баскетболист Шакил О'Нил , музыкант и композитор Джонни Марр и другие.

В 2018 году фестиваль стал успешным для России. Отечественные компании добились высокого результата и увезли из Канн награды в самых престижных категориях. Особо яркие кейсы представили компании Tele2 («Rain WiFi») и Mars («1 «Аф» класс») для бренда Pedigree.

Московская презентация фестиваля вот уже много лет остается одним из самых излюбленных и ожидаемых событий в жизни российской рекламной индустрии. Специалисты и ценители креатива стремятся увидеть программу «Каннских Львов», чтобы составить представление о новейших маркетинговых технологиях и трендах будущего, а также просто получить удовольствие от изумительных рекламных произведений, демонстрирующих красоту и изобретательность ума современных рекламистов.

Помимо этого организаторы мероприятия готовят для своих гостей множество приятных сюрпризов — программу развлечений в фойе, включающую музыкальные сеты от популярных диджеев и soft drinks от партнеров.