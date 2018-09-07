Билетик в кино. Новинки кино первой недели сентября

Сентябрь открывает множество интересных премьер. Отвечаем на вопрос: что посмотреть в кинотеатрах?

Осень вступила в свои права. Школьники и студенты разбрелись по учебным заведениям, а их родители настраиваются на рабочий лад после долгожданных, но скоротечных отпусков. Не впасть в уныние и быстрее адаптироваться к трудовым будням помогут такие маленькие радости как прогулка по живописному парку, кусочек любимого торта или поход в кино. Представляем вашему вниманию уже ставший традиционным обзор кинопремьер новой недели, которые вышли в прокат 6 сентября.

Великий уравнитель 2 Продолжение полюбившегося российским зрителям боевика руки Антуана Фукуа с Дензелом Вашингтоном в роли бывшего агента ЦРУ , который своими силами вершит правосудие на городских улицах.

Роберт Маккол, уставший от спецзаданий, перестрелок и поджидающих со всех сторон опасностей, решает, наконец, завязать с работой на Центральное разведывательное управление и выйти на заслуженный отдых. Всё бы хорошо, если бы не привычка помогать другим в сложных ситуациях. Однажды на улице он случайно встречает проститутку с целым ворохом проблем и криминальных дружков, не дающих несчастной покоя. Разумеется, наш герой проникается к девушке сочувствием и симпатией и решает во что бы то ни стало помочь ей спастись от преследующих свои цели головорезов. Несмотря на данное самому себе обещание, Роберт вновь берётся за оружие и встаёт на защиту незнакомки, но теперь на его пути не только бандиты, но и бывшие коллеги, которым он каким-то образом перешёл дорогу.

Приятного просмотра, и до встречи в кинотеатрах!