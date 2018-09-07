В Уфе прошел первый этап защиты работ на соискание Аксаковской премии

Сегодня в Национальном Молодежном театре прошел первый этап публичной защиты конкурсных работ на соискание Аксаковской премии. Он включил в себя творческие работы: картины из различных материалов и другие предметы интерьера, а также была представлена одна балетная постановка.

Отметим, что изначально конкурс включал в себя работы по лингвистике и литературоведению, но сегодня к ним примкнули изобразительное искусство, история, искусствоведение, работы педагогической направленности, дизайнерского характера. Также появились новые направления: разработка сайтов и настольных игр для детей. Оценивают работы участников узкие специалисты, члены экспертного совета. В качестве жюри принимают участие и представитель Министерства культуры Гузель Салахова, депутаты городского совета Анатолий Горячев Андрей Борисов , Филюс Ишбулатов.

Единственную танцевальную постановку в конкурсе продемонстрировала студентка третьего курса Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева Виктория Баженова. Основой ее проекта послужил сюжет сказки С. Т. Аксакова «Аленький Цветочек». Виктория играла главную героиню Настеньку, а помог ей студент второго курса колледжа Кирилл Виниченко, выйдя на сцену в роли Чудища. Защищая свою работу Виктория сказала, что ее вдохновил момент встречи героев произведения.

— Меня привлек момент случайной встречи Настеньки и Чудища. На мой взгляд, он является одним из самых важных и кульминационных. В нем отображается главная мысль всего произведения: за страшной внешностью может скрываться ранимое сердце и добрая душа, — прокомментировала она.

Отметим, что в основном представленные работы были выполнены именно по сюжету «Аленького цветочка». Так, одна из участниц продемонстрировала картину, отображающую личное видение произведения.

— Большинство считает, что главная задумка сказки состоит в том, что нужно обращать внимание на внутренний мир человека, а не на его внешность, но я думаю, что это не столь важно. Для меня суть в том, что Чудище в сказке не описан как образ, поэтому в моей работе он изображен как некая тень. Он всегда стоит тенью рядом с Настенькой, а в руках ее — цветок, олицетворяющий его жизнь, которая зависит от Настеньки. Главный образ в этой сказке для меня — сам цветок, — поделилась она.

Второй этап защиты работ пройдет на следующей неделе, а победителей объявят 30 сентября.

Напомним, что Аксаковская премия учреждена в 1992 году. Сначала она вручалась как стипендия, а статус премии получила в 2006 году.

Награда присуждается на конкурсной основе студентам за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью творческие работы, связанные с изучением и популяризацией творческого наследия С. Аксакова и его семьи.

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