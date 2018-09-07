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Телемарафон покажет ОТС в день выборов 9 сентября 2018
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Телемарафон покажет ОТС в день выборов 9 сентября 2018 

Все новости Новосибирской области 23 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Телемарафоны давно стали «фишкой» канала. Но многочасовую непрерывную передачу в день выборов ОТС проводит впервые. На протяжении всего дня, с 9.00 до 20.00, телеканал покажет сюжеты о том, как проходят выборы в районах области и в самом Новосибирске. Прямые включения из областного избиркома будут проходить каждые два часа, начиная с 9.00.
Корреспонденты из областных филиалов оперативно расскажут о ходе выборного процесса в каждом из районов. «Был случай, когда в Сузунском районе человек приехал из деревни голосовать на тройке лошадей, в санях с бубенцами, всей своей семьей. Повеселил народ! И такие фишки бывают на выборах всегда. Болельщики ХК „Сибирь“, например, радостно и весело строем ходили голосовать в униформе команды», — вспоминают тележурналисты ОТС забавные случаи в дни выборов.
Поскольку 9 сентября — День выборов главы региона, ОТС покажет жителям области уникальный проект Екатерины Тихомировой «Азбука избирателя», в котором телеведущая доступным языком рассказывает о терминах и понятиях выборного процесса на каждую из букв алфавита.
Фильм о выборах в городе со времен основания Ново-Николаевска тележурналистам канала помогал готовить известный краевед Константин Голодяев. На протяжении всего дня зрители увидят выпуски полюбившейся программы «Пешком по Новосибирской области» Анатолия Харитонова.
Цикл о необычных людях и уникальных в своем роде жителях региона подготовила областная телерадиовещательная сеть к 9 сентября. Это известные актеры, бизнесмены, ученые и врачи. Например, нейрохирург из Индии, который более 20 лет живет и трудится в Новосибирске, станет гостем в студии ОТС. Столетняя избирательница из Серверного района расскажет в прямом эфире жизненные истории. А в студии телеканала побывают такие гости, как знаменитый актер «Красного факела» Григорий Шустер, солист Оперного театра Карен Мовсесян, Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Александр Карелин и писатель-краевед Константин Голодяев.
Визитки каждого из 30 районов вкратце за одну минуту расскажут зрителям о географическом положении, населении, территории, экономике, ведущих предприятиях и о том, что интересного таится в каждом уголке нашей области.
Для телевизионщиков ОТС это не первый опыт марафонов. На протяжении трех лет журналисты телекомпании проводили к Дню победы 9 Мая подобные затяжные эфиры. «День победы — тематический марафон, а здесь много всего разного. Надеемся, что справимся, эфир покажет!» — говорят корреспонденты ОТС.
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