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Backstage: Кассель, Портман и Камбербэтч в лучшем фоторепортаже с Венецианского фестиваля
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Backstage: Кассель, Портман и Камбербэтч в лучшем фоторепортаже с Венецианского фестиваля 

Super.ru 22 часа назад
Фото: Super.ru
Мастер глянцевого репортажа — британский фотограф Грег Уильямс — отлично поработал во время Венецианского кинофестиваля. Пока его менее удачливые коллеги отрабатывали приевшиеся ковровые дорожки, Грег снимал бэкстейдж со звёздами мирового кинематографа. Актёров и актрис Уильям подлавливал не только на официальных мероприятиях, но и в их номерах отелей, а также во время передвижения по итальянскому городку.
В объектив фотографа попали новоиспечённые супруги Тина Кунаки и Венсан Кассель, Дакота Джонсон, Натали Портман, Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Сальма Хайек и многие другие.
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