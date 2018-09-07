Backstage: Кассель, Портман и Камбербэтч в лучшем фоторепортаже с Венецианского фестиваля

Мастер глянцевого репортажа — британский фотограф Грег Уильямс — отлично поработал во время Венецианского кинофестиваля. Пока его менее удачливые коллеги отрабатывали приевшиеся ковровые дорожки, Грег снимал бэкстейдж со звёздами мирового кинематографа. Актёров и актрис Уильям подлавливал не только на официальных мероприятиях, но и в их номерах отелей, а также во время передвижения по итальянскому городку.

В объектив фотографа попали новоиспечённые супруги Тина Кунаки и Венсан Кассель, Дакота Джонсон, Натали Портман, Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Сальма Хайек и многие другие.