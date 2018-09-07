Выходные в Омске: бесплатный концерт Димы Билана и прогулка с Достоевским

"Омск Здесь" представляет обзор событий, которые помогут приятно и интересно провести выходные. Пятница, 7 сентября

Destroy fest (18+)

Любителей современной рок-музыки приглашают на ежегодный фестиваль экстремальной омской музыки Destroy fest. В большом концерте примут участие пять омских команд, играющих в разных направлениях рок-музыки: Envorter, SPAS-12, Deaddirt, Human Jelly и Distraught. Можно будет выплеснуть эмоции, подпевая музыкантам и прыгая на танцполе под забористые гитарные риффы.

Rock Café (ул. Лермонтова, 63), с 18:00 до 23:00, стоимость билетов — 400 руб.

Сольный концерт духовных стихов «Песни странников» (0+)

В пятницу в Омске впервые начнётся фестиваль древнерусского певческого искусства «Сибирь знаменная». Все желающие смогут бесплатно приобщиться к древним традициям православного пения. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на его странице в соцсети «ВКонтакте». Так, в пятницу в Омской духовной семинарии выступит Андрей Котов — певец, фольклорист и хормейстер, долгие годы занимающийся изучением особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен. На концерте прозвучат духовные стихи и песни 16-19 веков, а также авторские импровизации а капелла и в инструментальном сопровождении.

Омская духовная семинария (ул. Лермонтова, 56), 19:00, вход свободный.

"Ромео и Джульетта" (16+)

Если вы вместе со своей половинкой хотите провести романтический вечер, то рекомендуем посетить театральную постановку вечной истории любви — «Ромео и Джульетта» в Пятом театре. Билеты в продаже в театральных кассах города и на сайте театра.

"Пятый театр" (ул. Красный Путь, 153), 19:00, стоимость билетов — 400-500 руб.

Суббота, 8 сентября

Экскурсия «Обнимая небо» (0+)

В субботу утром детишки вместе с родителями могут посетить экскурсию «Обнимая небо», которая пройдёт на аэродроме Калачёво. Можно будет прогуляться по аэродрому, посидеть за штурвалом самолёта и устроить пикник на свежем воздухе. Экскурсия пройдёт в режиме фотопрогулки.

Аэродром Калачёво (24 км по Русско-Полянскому тракту), 12:00. Стоимость 800 руб. за двоих (ребёнок старше 4 лет и взрослый). Трансфер входит в стоимость. Отправление в 11:30 от ТК «Фестиваль». Требуется предварительная запись по телефону 8-913-96-03-734.

День лекций проекта «Город своими руками» (0+)

В Омске продолжает работу проект «Город своими руками». В эту субботу для омичей проведут «День лекций». На бесплатных занятиях можно будет узнать, как современная наука позволяет исследовать город с помощью больших данных и как будут развиваться города будущего, в том числе Омск. Эксперты представят омичам кейсы/примеры того, как инициативы жителей позволяли изменить город. День лекций «Город своими руками» объединит архитекторов и культурологов, профессиональных антропологов, социологов и data-аналитиков. «Омск Здесь» готовит отдельное интервью с одним из спикеров — архитектором Альфредо Бриллембургом.

Расписание лекций:

13:00. «Большие данные о больших городах. Зачем знать, где проводят время SIM-карты?» Антон Кальгаев

13:30 «Как общественное пространство отражается в пользовательских фотографиях» Дарья Радченко

15:30 «Как городские медиа создают досуг в городе». Алексей Болох

17:00 «Новый урбанизм: как архитектура решает социальные проблемы». Альфредо Бриллембург

18:20 «Цифровая трансформация: от промышленного производства к инновационной городской среде». Владимир Клевакин

19:05 «PLAY OMSK: Город как игровая платформа». Николай Бояджиев

Камергерский переулок, с 13:00 до 20:00. Вход свободный по предварительной регистрации

Воскресенье, 9 сентября

English movie club — просмотр фильма «Вечное сияние чистого разума» (16+)

"Прокачать" свои знания английского языка и насладиться одной из лучших современных мелодрам можно будет вечером воскресенья в молодёжной библиотеке «Квартал 5/1». Фильм «Вечное сияние чистого разума» входит в топ-250 лучших фильмов портала «Кинопоиск». В главных ролях Джим Керри (это одна из редких драматических ролей этого актёра) и Кейт Уинслет . Фильм будет демонстрироваться на английском языке. После просмотра фильма можно остаться на чаепитие и обсуждение.

Молодёжная библиотека «Квартал 5/1» (ул. Добровольского, 5/1), 15:30, вход donation.

Спектакль-экскурсия «Я вижу Достоевского» (6+)

В воскресенье в центре Омска пройдёт необычная литературная экскурсия «Я вижу Достоевского». Это прогулка по местам, связанным с жизнью писателя в Омске, и встреча с героями его книг в тех местах, куда их поместил сам автор. Будут представлены сцены из произведений «Преступление и наказание» и «Записки из мёртвого дома». Спектакль предназначен для семейного просмотра.

Сбор у Тарских ворот в 18:00. Стоимость билетов: 200 руб. при приобретении у организатора заранее и 250 руб. на месте.

Большой вечер стендапа (18+)

Резиденты проекта Stand Up Comedy Omsk возвращаются в Омск, чтобы устроить большой праздник смеха. Как заявляют организаторы, за шесть лет омский стендап покорил более 60 городов в 10 странах мира. И вот жители нашего города смогут увидеть выступления известных омских юмористов вживую, а не на экране телевизора.

Pushkin Pub & Club (пр. Мира, 19), 19:00, стоимость билетов — 300-600 руб. Билеты в продаже в кассе клуба.

Известный российский певец, победитель «Евровидения — 2008» выступит в Омске на площади у ТЦ «Континент». Он исполнит для омичей свои лучшие хиты. Билеты на концерт звезды бесплатные, но получить их можно лишь, проголосовав в единый день голосования, который пройдёт в этот же день.

Площадь у ТЦ «Континент», 21:00, вход по бесплатным билетам.