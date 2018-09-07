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Канье Уэст возглавил порно-церемонию Pornhub Awards
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Канье Уэст возглавил порно-церемонию Pornhub Awards 

Вести.Ru + ещё 1 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитый рэпер Канье Уэст стал режиссером церемонии награждения Pornhub Awards, авторы которой отмечают достижения создателей фильмов для взрослых. Музыкант разработал дизайны статуэток премии и костюмы ведущих, а также представил на событии свой новый клип, сообщает Pitchfork.
Плотное сотрудничество представителей популярного сервиса Pornhub и Уэста началось после того, как артист заявил на шоу Джимми Киммела, что по-прежнему смотрит фильмы на этом сайте. По словам рэпера, отношение к женщинам у него с годами не изменилось, даже несмотря на это, что музыкант стал отцом двоих дочерей.
После этого сервис наградил Уэста пожизненной премиум-подпиской за преданность, а также поручил музыканту провести церемонию вручения наград Pornhub.
Вот так выглядели статуэтки, которые вручались лауреатам премии в Лос-Анджелесе.
pic.twitter.com/3ucgYRwOID
— KANYE WEST (@kanyewest) September 6, 2018
А так — костюмы ведущих.
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PORNHUB AWARDS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 YEEZY
A post shared by Pornhub (@pornhub) on Sep 6, 2018 at 5:08pm PDT  Также Уэст представил свой новый клип на песню «I Love It», написанную совместно с рэпером с Lil Pump.
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