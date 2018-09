Канье Уэст возглавил порно-церемонию Pornhub Awards

Знаменитый рэпер Канье Уэст стал режиссером церемонии награждения Pornhub Awards, авторы которой отмечают достижения создателей фильмов для взрослых. Музыкант разработал дизайны статуэток премии и костюмы ведущих, а также представил на событии свой новый клип, сообщает Pitchfork.

Плотное сотрудничество представителей популярного сервиса Pornhub и Уэста началось после того, как артист заявил на шоу Джимми Киммела , что по-прежнему смотрит фильмы на этом сайте. По словам рэпера, отношение к женщинам у него с годами не изменилось, даже несмотря на это, что музыкант стал отцом двоих дочерей.

После этого сервис наградил Уэста пожизненной премиум-подпиской за преданность, а также поручил музыканту провести церемонию вручения наград Pornhub.

Вот так выглядели статуэтки, которые вручались лауреатам премии в Лос-Анджелесе.

pic.twitter.com/3ucgYRwOID

— KANYE WEST (@kanyewest) September 6, 2018

А так — костюмы ведущих.

View this post on Instagram

PORNHUB AWARDS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 YEEZY

A post shared by Pornhub (@pornhub) on Sep 6, 2018 at 5:08pm PDT Также Уэст представил свой новый клип на песню «I Love It», написанную совместно с рэпером с Lil Pump.