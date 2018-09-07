Московский театр «Модерн» и Псковский театр драмы впервые проведут обменные гастроли

Обменные гастроли Московского драматического театра «Модерн» и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли» 28, 29 и 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы театра «Модерн».

На Большой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина состоится показ спектаклей Юрия Грымова : «На дне», «Матрешки на округлости Земли» и «Юлий Цезарь», постановка которого была запрещена в стране на протяжении 114 лет.

После окончания спектакля «Матрешки на округлости Земли» 29 сентября состоится встреча со зрителями. Все желающие смогут пообщаться с Грымовым и актерами спектакля в неформальной обстановке, задать любые интересующие вопросы, получить автографы, сделать памятные фотографии с создателями постановки.

Билеты на все спектакли уже поступили в продажу на официальных сайтах театров: и http://drampush.ru, а также в их кассах.

Театр «Модерн» и Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина многое роднит. Оба коллектива находятся в процессе творческого обновления. Руководители обоих театров, Юрий Грымов и Дмитрий Месхиев , широко известны как кинорежиссеры.

Театр «Модерн» впервые примет участие в программе «Большие гастроли», а для Псковского театра драмы это уже второй гастрольный тур. В прошлом году они показали в Минусинске три своих спектакля.

«Я благодарен министерству культуры РФ и Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности за возможность привезти псковским зрителям спектакли обновленного театра «Модерн». На сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина мы покажем драму «На дне», лирическую комедию «Матрешки на округлости Земли» и трагедию «Юлий Цезарь»», — подчеркнул художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.