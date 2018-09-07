В московском Театре Наций канадский режиссер Робер Лепаж поставит спектакль

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости . Известный канадский режиссер Роберт Лепаж заявил, что поставит в московском Театре Наций спектакль, но пока не раскрыл других подробностей.

Худрук театра Евгений Миронов на сборе труппы в пятницу напомнил, что Лепаж уже сотрудничал с театром, поставив в 2013 году пьесу «Гамлет/Коллаж».

"Мы думали о новом проекте много времени, я сейчас не могу открыть подробности, но это будет совместная продукция между нашей компанией и Театра Наций", — сказал Лепаж.

Он рассказал, что на этой неделе состоится рабочая встреча. «Для меня это уже зависимость — приезжать и работать в Москве. Мне очень приятно тут быть в то время года, когда я еще никогда не бывал», — добавил Лепаж.

Миронов рассказал, что скоро в Канаде у Лепажа появится собственный театр.

"Мы сейчас в процессе, половина пути пройдена, открытие будет осенью следующего года. Мы хотели бы стать Театром Наций в Канаде. Надеюсь, что у нас будет возможность пригласить в гости московский Театр Наций", — сказал Лепаж.