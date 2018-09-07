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15 сентября Национальный театр Адыгеи им. Цея начинает гастроли в Абхазии
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15 сентября Национальный театр Адыгеи им. Цея начинает гастроли в Абхазии 

АиФ Адыгея 21 час назад
Фото: АиФ Адыгея
15 сентября Национальный театр Адыгеи им. Цея начинает гастроли в Абхазии.
Свои лучше спектакли, среди которых есть и премьеры, артисты из Адыгеи покажут на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.
По словам руководителя литературно-драматической части Национального театра им. Цея Нафисет Куижевой, в репертуаре гастрольной поездки четыре постановки: одна из самых известных пьес Михаила Булгакова «Кабала святош» (режиссёр Касей Хачегогу), комедия «Слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони (режиссёр Тимур Исупов), детская сказка «Только вперёд!» по мотивам пьесы Г. Авласенко (режиссёр Анзаур Схатум), литературно-музыкальная композиция о Великой Отечественной войне «Заклинаю, помните» (автор инсценировки и режиссёр Тимур Исупов).
Но главное гастрольное «блюдо» — премьера необычного межнационального проекта «Кавказский меловой круг». Спектакль, в основу которого легла одноимённая пьеса Бертольта Брехта, не имеет аналогов в России. Автором и идейным вдохновителем спектакля стал главный режиссёр театра Касей Хачегогу. Благодаря оригинальной авторской интерпретации, в спектакле одновременно будут участвовать актёры и Национального, и Абхазского театров. Целые сцены будут сыграны на абхазском языке.
— Мы не были в Абхазии более 30 лет. Я счастлив вновь играть на сцене одного из лучших театров — Абхазского театра им. С. Чанба. Театр Абхазии славится выдающимися актёрами и режиссёрами, интересными и самобытными постановками. Надеюсь, наши гастроли дадут новый творческий импульс двум коллективам и подарят радость зрителям, — уверен председатель СТД Адыгеи, заслуженный артист России Заур Зехов.
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