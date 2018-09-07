Мультфильм «Чиполлино» увидят гости летнего кинотеатра на Сущевском Валу

В летнем кинотеатре «Москино» состоится показ мультфильма «Чиполлино», снятого в 1961 году. Зрителей ждут 8 сентября.

Мультфильм известного советского режиссера Бориса Дежкина — экранизация сказки итальянского писателя Джани Родари о приключениях мальчика-луковки. Все герои взращены в садах и огородах под ласковым солнцем Италии. Главенствует над всем этим народом злобный и жестокий принц Лимон, которому Чиполлино случайно наступает на ногу во время его торжественного шествия по городу. Пытаясь защитить сына от монаршего гнева, отец Чиполлино берет на себя его вину и оказывается за решеткой. Теперь перед мальчиком-луковкой и его друзьями стоит задача вызволить старого отца из тюрьмы.

Начало в 13.20 по адресу: ул. Сущевский Вал, 64. Вход свободный. (ак)