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Довольный Маск с косяком разошелся на мемы
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Довольный Маск с косяком разошелся на мемы 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану во время интервью Джо Рогану. На Reddit они объявили фотошоп-битву, в которой следовало обработать изображение бизнесмена с косяком в руках.
Посетители форума пофантазировали, где бы Маск смотрелся уместно в таком виде. Часть иронических картинок была посвящена его работе. Юзеры предполагали, что именно так миллиардер может презентовать новый автомобиль марки Tesla.
Многие в шутку «вписали» бизнесмена в известные кинофильмы. Так, Маск стал партнером Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво» и занял место героя Аль Пачино с кокаином в фильме «Лицо со шрамом».
Один из юзеров отметил сходство Маска на скриншоте эфира с известным портретом Уинстона Черчилля, где премьер-министр Великобритании изображен с сигарой. Свое произведение он назвал «Сэр Илон Черчилль».
Маск употребил марихуану и запил ее виски в прямом эфире подкаста Joe Rogan Experience. На фоне этого акции Tesla упали в цене.
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