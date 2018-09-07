Довольный Маск с косяком разошелся на мемы

Пользователи сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану во время интервью Джо Рогану . На Reddit они объявили фотошоп-битву, в которой следовало обработать изображение бизнесмена с косяком в руках.

Посетители форума пофантазировали, где бы Маск смотрелся уместно в таком виде. Часть иронических картинок была посвящена его работе. Юзеры предполагали, что именно так миллиардер может презентовать новый автомобиль марки Tesla.

Многие в шутку «вписали» бизнесмена в известные кинофильмы. Так, Маск стал партнером Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво» и занял место героя Аль Пачино с кокаином в фильме «Лицо со шрамом».

Один из юзеров отметил сходство Маска на скриншоте эфира с известным портретом Уинстона Черчилля , где премьер-министр Великобритании изображен с сигарой. Свое произведение он назвал «Сэр Илон Черчилль».

Маск употребил марихуану и запил ее виски в прямом эфире подкаста Joe Rogan Experience. На фоне этого акции Tesla упали в цене.