Что смотреть в кино: «Тайна жизни пингвинов», «История одного назначения», «Великий уравнитель 2» и «Тёмные отражения»

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня. Тайна жизни пингвинов (6+)

Наблюдательный четвероклассник Аояма, который ведет ежедневные дневники и записывает все свои открытия и эксперименты, однажды берется разгадать загадку внезапного появления пингвинов в его родном маленьком городке вдалеке от морского побережья. Кин (16+)

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит — спасет загадочный артефакт наш мир или погубит… История одного назначения (12+)

Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой . В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Великий уравнитель 2 (18+)

Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ , который самостоятельно вершит правосудие. Первый сиквел в карьере дважды лауреата премии «Оскар» Дензела Вашингтона. Тёмные отражения (16+)

После жуткой непонятной болезни в стране осталось в живых лишь 2% детей, да и те приобрели какие-то пугающие сверхспособности. Чтобы держать их под контролем, были созданы спецлагеря, где под запретом оказалась не только свобода, но и индивидуальность ребенка…