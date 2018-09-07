Ещё
Что смотреть в кино: «Тайна жизни пингвинов», «История одного назначения», «Великий уравнитель 2» и «Тёмные отражения»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

Что смотреть в кино: «Тайна жизни пингвинов», «История одного назначения», «Великий уравнитель 2» и «Тёмные отражения» 

Kostroma.Today 20 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня. Тайна жизни пингвинов (6+)
Наблюдательный четвероклассник Аояма, который ведет ежедневные дневники и записывает все свои открытия и эксперименты, однажды берется разгадать загадку внезапного появления пингвинов в его родном маленьком городке вдалеке от морского побережья. Кин (16+)
Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит — спасет загадочный артефакт наш мир или погубит… История одного назначения (12+)
Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Великий уравнитель 2 (18+)
Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие. Первый сиквел в карьере дважды лауреата премии «Оскар» Дензела Вашингтона. Тёмные отражения (16+)
После жуткой непонятной болезни в стране осталось в живых лишь 2% детей, да и те приобрели какие-то пугающие сверхспособности. Чтобы держать их под контролем, были созданы спецлагеря, где под запретом оказалась не только свобода, но и индивидуальность ребенка…
Kostroma.Today: последние новости
Звезда фильма «Гоголь» сошел с ума в Костроме Костромичку столкнули с башни монастыря «Высшую лигу» в Костроме наказали за курицу-гриль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение