В парке «Черное озеро» в День рождения Толстого прочитают «Анну Каренину»

Спектакль с прочтением романа «Анна Каренина» пройдет в казанском парке «Черное озеро», сообщает Дирекция парков и скверов. 9 сентября в России отмечают 190 лет со дня рождения великого писателя Льва Николаевича Толстого . Казанцы могут присоединиться к празднованию его юбилея. В этот день в 12.00 в сквере им. Толстого состоится церемония возложения цветов к памятнику писателя. В 14.00 в парке «Черное озеро» актеры иммерсивного спектакля «Анна Каренина» со зрителями прочитают яркие отрывки из произведений, порассуждают на темы, поднятые Толстым и волнующие каждого человека — о любви и судьбе, об обществе и личном счастье, жизни и смерти. В 15.00 участники танцевальной студии «Андерсен» покажут, как проходили балы в эпоку Льва Толстого.