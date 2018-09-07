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В парке «Черное озеро» в День рождения Толстого прочитают «Анну Каренину»
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В парке «Черное озеро» в День рождения Толстого прочитают «Анну Каренину» 

АиФ Казань + ещё 1 20 часов назад
Фото: АиФ Казань
Спектакль с прочтением романа «Анна Каренина» пройдет в казанском парке «Черное озеро», сообщает Дирекция парков и скверов.
9 сентября в России отмечают 190 лет со дня рождения великого писателя Льва Николаевича Толстого. Казанцы могут присоединиться к празднованию его юбилея. В этот день в 12.00 в сквере им. Толстого состоится церемония возложения цветов к памятнику писателя. В 14.00 в парке «Черное озеро» актеры иммерсивного спектакля «Анна Каренина» со зрителями прочитают яркие отрывки из произведений, порассуждают на темы, поднятые Толстым и волнующие каждого человека — о любви и судьбе, об обществе и личном счастье, жизни и смерти.
В 15.00 участники танцевальной студии «Андерсен» покажут, как проходили балы в эпоку Льва Толстого.
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