Ещё
«Остался доволен»: волгоградский художник подарил картину из обрывков журналов Пьеру Ришару
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

«Остался доволен»: волгоградский художник подарил картину из обрывков журналов Пьеру Ришару 

v1.ru 20 часов назад
Фото: v1.ru
Пьер Ришар решил, что портрет от Андрея Шатилова едва не самый лучший в его коллекции
Волгоградский художник Андрей Шатилов, уехавший во Францию с выставкой своих работ, подарил картину легендарному артисту Пьеру Ришару.
— Я остановился у своих друзей и пересмотрел любимые с детства фильмы Пьера Ришара. Оказалось, что совсем рядом располагаются виноградники артиста, — рассказывает Андрей Шатилов. — Ощущение теплоты и радостной ностальгии вдохновили меня на создание портрета легендарного актера в уникальной технике App Art (Свои картины художник собирает, словно аппликацию). Я просыпался и сразу же садился за работу.
Перелистывая современные французские журналы, внимательный к мелочам Андрей Шатилов нашел тексты про актерскую жизнь и виноделие.
— Я выбрал портрет Пьера Ришара, немного поработал с ним и создал картину, сотканную из мелких деталей, чуть ли не за три дня. В этот раз, кстати, я не использовал краски, — уточнил Андрей Шатилов. — На портрет размером 70*70 потратил 10 — 15 журналов.
Когда работа, пропитанная любовью к французскому кинематографу, была окончательно готова, волгоградский художник вместе с приятелями поехал на виноградники Пьера Ришара.
— К сожалению, мы не застали там артиста, — вспоминает Андрей Шатилов. — У меня закончилась виза, я вернулся в Россию, а мои друзья поехали к Пьеру Ришару. Он сказал, что среди всех его портретов — этот едва ли не лучший. Вот такую похвалу удалось услышать от мэтра.
В коллекции художника Андрея Шатилова немало портретов известных личностей — и президента Владимира Путина, и знаменитой четверки «Beatles». О творчестве современного мастера кисти читайте в нашем специальном репортаже.
v1.ru: последние новости
Велосипедисты Волгограда проедут по перекрытым улицам города Тонны пиротехники: Волгоград готовится к грандиозному фестивалю салютов Остался без уха: в Волгограде агрессивный пес искусал за лицо 10 — летнего мальчика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение