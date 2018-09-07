«Остался доволен»: волгоградский художник подарил картину из обрывков журналов Пьеру Ришару

Пьер Ришар решил, что портрет от Андрея Шатилова едва не самый лучший в его коллекции

Волгоградский художник Андрей Шатилов, уехавший во Францию с выставкой своих работ, подарил картину легендарному артисту Пьеру Ришару.

— Я остановился у своих друзей и пересмотрел любимые с детства фильмы Пьера Ришара. Оказалось, что совсем рядом располагаются виноградники артиста, — рассказывает Андрей Шатилов. — Ощущение теплоты и радостной ностальгии вдохновили меня на создание портрета легендарного актера в уникальной технике App Art (Свои картины художник собирает, словно аппликацию). Я просыпался и сразу же садился за работу.

Перелистывая современные французские журналы, внимательный к мелочам Андрей Шатилов нашел тексты про актерскую жизнь и виноделие.

— Я выбрал портрет Пьера Ришара, немного поработал с ним и создал картину, сотканную из мелких деталей, чуть ли не за три дня. В этот раз, кстати, я не использовал краски, — уточнил Андрей Шатилов. — На портрет размером 70*70 потратил 10 — 15 журналов.

Когда работа, пропитанная любовью к французскому кинематографу, была окончательно готова, волгоградский художник вместе с приятелями поехал на виноградники Пьера Ришара.

— К сожалению, мы не застали там артиста, — вспоминает Андрей Шатилов. — У меня закончилась виза, я вернулся в Россию, а мои друзья поехали к Пьеру Ришару. Он сказал, что среди всех его портретов — этот едва ли не лучший. Вот такую похвалу удалось услышать от мэтра.