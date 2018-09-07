«Генеральная репетиция»: выпускной в фонда V-A-C и ММОМА

Пятимесячный проект фонда V-A-C и ММОМА «Генеральная репетиция» подходит к концу. Ребята делали мультфильмы, постигая абстрактные понятия, занимались в музыкальном классе и писали собственные электронные треки, ставили пластические этюды по мотивам произведений и идей, представленных в залах музея.

8 сентября устроят выпускной, где участники занятий и классов представят результаты своей творческой работы. Гостей ждут премьеры анимационных фильмов от дошкольников, презентация электронных треков и перформансы. В бальном зале музея пройдет киномарафон трилогии «Белль и Себастьян» о приключения мальчика Себастьяна и горной собаки Белль, который приурочен к выходу в прокат заключительной части. В детской комнате комнате музея ребят ждут занятия по художественному мастерству, а во дворе можно будет получить небольшие угощения и сувениры.

Программа:

12:30 Премьера короткометражных мультфильмов, сделанных участниками классов «Генеральной репетиции», и показ фильма «Белль и Себастьян»

14:30 Презентация музыкальных треков и угощения во дворе музея

15:00 Перформансы в экспозиции

15:30 Премьера короткометражных мультфильмов, сделанных участниками классов «Генеральной репетиции», и показ «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»

Весь день в детской комнате музея будут идти мастер-классы, участники которого смогут познакомиться с работами современных стрит-арт художников и создать свои, превратив мастерскую в городскую среду.

Вход свободный, по регистрации.