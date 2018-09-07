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Театр кукол «Теремок» откроет сезон премьерой сказки «Стойкий оловянный солдатик»
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Театр кукол «Теремок» откроет сезон премьерой сказки «Стойкий оловянный солдатик» 

САРАТОВ24 19 часов назад
Фото: САРАТОВ24
К началу 82-го театрального сезона Саратовский театр кукол «Теремок» готовит премьеру — спектакль «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Первый показ состоится в день открытия сезона — 22 сентября.
Во время представления на сцене воссоздаётся пространство старинной комнаты, заставленной диковинными сундуками, клетками с заводными птицами, шкатулками и коробками для игрушек, которые готовы в любой момент раскрыться и перенести нас в сказку. Именно игрушки становятся героями этой истории — свиньи-копилки, механический соловей, пьеро и даже злой тролль, скрывающийся в табакерке… Где, как не в театре кукол, возможно в полной мере воплотить этот волшебный вещный андерсеновский мир, который объясняет нам всё самое главное о любви?
«В конце концов выбор становится предельно ясным: суетные интересы, властолюбие, тщеславие, желание владеть материальными благами — с одной стороны, а с другой — любовь, дружба, верность до конца, — рассказывает режиссёр Геннадий Шугуров. — Но это ещё и сказка о вере, о человеке и его предназначении, о неминуемом. В финале, который всем нам известен, Солдатик попадает в камин, Балерина прыгает к нему, и они сгорают в огне. Нет, нет… На самом деле сгорает всё вокруг, весь этот материальный мир, всё это старьё, а они остаются. Потому что любовь и предназначение вечны. И это сильнее всего на свете».
В 2018 году сказке Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» исполняется 180 лет. К этому произведению Андерсена Саратовский театр кукол обращается впервые. Новая постановка рекомендована для зрителей старше шести лет и подойдёт для семейного просмотра. Показы пройдут 22 сентября в 11:00 и в 16:00,18 октября в 11:00, 20 октября в 16:00. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте teremok-saratov.ru.
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