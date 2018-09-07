Фильмы, которые сделают счастливыми от того, что не нужно идти в школу

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

Глядя на горящих предвкушением школьников, захотелось опять посидеть за партой? Не расстраивайтесь, мы напомним, как вы на самом деле ненавидели школу, когда там учились. Мы собрали семь фильмов о «школьных годах чудесных», от которых порой идет мороз по коже.

«Чучело»

Новенькую Лену Бессольцеву одноклассники травят из-за чудаковатого деда-заплаточника. Она берет на себя вину единственного порядочного мальчика в классе — Димы Сомова. Парень оказывается трусом, а Лену Бессольцеву, Чучело, ждет охота на ведьм. Дед увозит Лену из этого чумного ада, но увозит уже другим человеком. «Чучело» про то, какими жестокими могут быть дети, какими отстраненно-зомбированными — взрослые. После таких историй спустя двадцать и тридцать лет преследователи разыскивают жертву в социальных сетях и просят прощения.

«Кэрри»

Девочка-подросток Кэрри немного не от мира сего. У нее странный дом, психическая мама, а в школе ее все ненавидят. Но когда на выпускной ее приглашает самый красивый блондин в параллели, кажется, что жизнь пошла по другому пути. Не тут-то было! Однокашники придумали финальное, самое незабываемое издевательство. Когда на беднягу Кэрри выплеснется целое ведро свиной крови, она разъярится и накажет наконец всех обидчиков. Из всех «Кэрри» смотреть, конечно, нужно фильм Брайана Де Пальмы с такой невинной, жалкой, страшной Сисси Спейсек в главной роли.

«Школа»

Сериал Валерии Гай Германики, в котором жизнь среднестатистической школы показана без романтического «крапивинского» налета, а со всей будничностью и прямотой. Подростковая жестокость и скука на уроках, абсурдные требования учителей и гормональный взрыв, желание сепарироваться от родителей, стремление быть правым во всем, отстойная физика, школьные клоуны… В сериале есть все, чтобы ощутить себя в шкуре ученика старших классов и поежиться от неприятного чувства.

«Отличница легкого поведения»

Умная и забавная девушка Олив ( Эмма Стоун ) по недоразумению приобрела статус главной блудницы школы. Чтобы перестать быть жертвой, Олив делает ход конем: надевает микроюбку, пришивает на грудь красную букву «А» и назначает свидания десятками. Вдохновением Олив служит книга Натаниеля Готорна «Алая буква», с героиней которой девушка себя отождествляет. «Отличница легкого поведения» напоминает про то, как важна репутация в школе, как сложно от нее избавиться и как легко юное общество навешивает ярлыки.

«Ученик»

Старшеклассник Вениамин встал на путь богоборчества и на все случаи жизни находит цитату из Библии. Немного скорректировать его позицию, чтобы уберечь его самого и других учеников, пытается высокодуховная прогрессивная биологичка. Подростковый бунт — классика жанра. В фильме Кирилла Серебренникова в основу «мятежа» лег православный фундаментализм, что на деле оказалось довольно неприятно.

«Класс»

В выпускном классе эстонской школы все обижают паренька Йозепа, не слишком сильно, но регулярно. Однажды у Йозепа появляется защитник, который не отступает даже тогда, когда травля заходит слишком далеко. Хотя события «Класса» происходят в таллинской школе, совсем несложно представить, что эта драма произошла где-нибудь в Чертаново. Стая, ополчившаяся против виктимного изгоя, безропотно терпящего издевательства, — кто этого не видел?

«Дрянные девчонки»

Кэйди всю жизнь провела с родителями-зоологами в Африке и училась на дому. Переехав в Иллинойс, она впервые в жизни идет в школу и быстро понимает, что мир тинейджеров еще более жестокий, чем мир животных. Победить школьных стерв и снобок и стать звездой оказывается Кэйди по силам, но на этом пути она явно теряет что-то хорошее…

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