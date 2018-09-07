Срок для звезды: знаменитости, которые нарушали закон

«Вечерняя Москва» собрала подборку звезд, попадавших в поле зрения стражей порядка.

Надежду Бабкину подозревают в превышении полномочий. По мнению экспертов, членство Бабкиной в комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы параллельно с руководством театром «Русская песня» создает конфликт интересов и почву для злоупотреблений. «Вечерняя Москва» подготовила подборку звезд, уличенных в нарушении закона.

Ник Нолти

Звезда фильмов «Халк» и «Париж, я люблю тебя» Ник Нолти в свои 24 года был пойман на подделке документов. Он продавал фальшивые удостоверения, за что получил 45 лет лишения свободы и огромный штраф в 75 тысяч долларов — наказание, которое получает не каждый убийца. Нолти повезло, и приговор отменили, но уважения к закону это не прибавило — в 2002 году Ник был уличен в вождении автомобиля под воздействием психоактивных веществ и приговорен к принудительному лечению и трем годам условного срока.

Мэтью Макконахи

Исполнивший роль хитроумного мошенника Остапа Бендера актер Арчил Гомиашвили в молодости, которая пришлась на конец сороковых годов прошлого века, сидел в тюрьме целых четыре раза. Первая «ходка» была политической: в 17 лет актер раздавал антисоветский самиздат, за что получил 10 лет лагерей.

Второй раз Гомиашвили в тюрьму попал из-за конфликта с ухажером знаменитой актрисы Людмилы Целиковской , с которой у актера был роман. Во время свидания в «Национале» к Целиковской начал приставать посетитель ресторана. Желая заступиться за женщину, Гомиашвили переборщил — в драке актер выбил назойливому посетителю глаз, за что и оказался на Петровке.

Не стеснялся актер и воровства. Одной из его целей стала жена бывшего военного коменданта Берлина. Из ее квартиры Гомиашвили с компанией похитили драгоценности и государственные облигации. И даже после поступления на службу в театр актер не оставил своих привычек: однажды он с подельником срезал кожу с кресел в зрительном зале, после чего продал ее сапожнику. За это Гомиашвили получил два года лагерей.