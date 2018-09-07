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Открытие нового сезона детского кинолектория «Пионера»
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Открытие нового сезона детского кинолектория «Пионера» 

CHIPS journal 18 часов назад
Кинолекторий Детский Пионер открывает новый сезон показов. Покажут мультипликационные новинки студии «Союзмультфильм». Одиннадцать мультфильмов, снятых молодыми режиссерами, рассказывают смешные, трогательные и поучительные истории, действие которых происходит в обычных семьях и фантастических вселенных, в наше время и в далеком-далеком прошлом, в мире животных и в космосе. Их героями стали забавные зверушки, первобытные люди, храбрые мушкетеры и даже сам Юрий Гагарин.
В программе мультфильмы, как «Лентяйка Василиса», «Кокоша», «Чей нос лучше», «Хоботенок», «Хочу жить в зоопарке», «Урок плавания», «Доброе сердце», «Белоснежье», «А как наши космонавты», «Виват, мушкетеры!» и «Снегозавр».
После сеанса детей ждет угощение от кафе Пион и занятие с преподавателем Центра современного танца ЦЕХ.
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