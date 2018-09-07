Открытие нового сезона детского кинолектория «Пионера»

Кинолекторий Детский Пионер открывает новый сезон показов. Покажут мультипликационные новинки студии «Союзмультфильм». Одиннадцать мультфильмов, снятых молодыми режиссерами, рассказывают смешные, трогательные и поучительные истории, действие которых происходит в обычных семьях и фантастических вселенных, в наше время и в далеком-далеком прошлом, в мире животных и в космосе. Их героями стали забавные зверушки, первобытные люди, храбрые мушкетеры и даже сам Юрий Гагарин

В программе мультфильмы, как «Лентяйка Василиса», «Кокоша», «Чей нос лучше», «Хоботенок», «Хочу жить в зоопарке», «Урок плавания», «Доброе сердце», «Белоснежье», «А как наши космонавты», «Виват, мушкетеры!» и «Снегозавр».

После сеанса детей ждет угощение от кафе Пион и занятие с преподавателем Центра современного танца ЦЕХ.