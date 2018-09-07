Миллион вопросов о природе: кто живет в Окском заповеднике и «Черных землях»?

Самое интересное о братьях наших меньших. 15-й телесезон открывает одна из любимых программ зрителей телеканала «МИР» — «Миллион вопросов о природе». Автор цикла — кандидат биологических наук Игорь Бышнев , на этот раз побывал в российских заповедниках.

На съемки у Игоря Бышнева было всего четыре недели. Две он провел в Окском заповеднике и столько же в «Черных землях». Известному биологу и журналисту помогают двое сыновей. Шутят, мол, соображаем всегда на троих. Семейный подряд снимает с земли, воздуха и даже под водой. Иногда сутки могут просидеть в засаде.

«Профессия такая для души у меня. Поэтому я удивляюсь даже поведению воробья. Когда смотришь на животного через большое увеличение и понимаешь, что оно на тебя не обращает внимание и естественно ведет себя, — это здорово, приятно, интересно», — сказал ученый.

Он признается, что порой сама природа выстраивает сценарий программ, на ходу меняя сюжетную линию. Каждая съемка — это непредсказуемый процесс.

«Мы ехали в «Черные земли» снимать сайгаков. И директор специально пригласил снимать летом, потому что жара, и они точно придут на водопой, и вы сможете снять их крупно. За неделю до этого выпали дожди первый раз за 20 лет, степь позеленела, и сайгаки ушли. Мы в других местах сняли, повезло», — рассказал он.

В этом году работу Игоря Бышнева высоко оценило Российское географическое общество . Фильм «Курилы — жизнь на краю земли» получила главный приз «Хрустальный компас». Журналист считает, что в наше время хорошо снимать могут многие, главное вложить в свое дело душу.

«Не только техническая, но какая-то эмоциональная подоплека в съемках действует и на зрителя и на жюри. Мы старались показать не только природу. Мы всегда пытаемся посмотреть, как живут люди, как работают люди, какая история края, этноособенности и чуть-чуть показать это сквозь призму природы», — отметил Башнев.

Темы нового сезона разнообразны. Зрители узнают о жизни ровесников мамонтов сайгаков, им расскажут, почему так тяжело восстановить вид белых журавлей и отчего вымирают зубры. А также получат ответы еще на миллион вопросов о природе.

Новые выпуски программы «Миллион вопросов о природе» смотрите в воскресенье на телеканале «МИР».

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