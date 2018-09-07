Федор Бондарчук: Московская кинокомиссия подняла организацию съемочного процесса на совершенно новый уровень

В пятницу, 7 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, председатель Московской кинокомиссии Леонид Печатников сообщил, что за прошедшие полгода кинокомиссия помогла снять 120 фильмов.

По его словам, на сегодняшний день город поддерживает 33 кинокартины, которым кинокомиссия в ежедневном режиме помогает организовать съемки. Всего за полгода состоялось шесть заседаний под председательством Леонида Печатникова и при участии представителей городских и федеральных структур, задействованных в согласовании киносъемок.

— При создании Московской кинокомиссии мэром Москвы перед нами были поставлены задачи снизить административные барьеры при организации киносъемок в столице и сделать Москву дружелюбной для кинематографистов, в том числе для зарубежных. В конечном итоге наша цель, чтобы столица всё чаще появлялась на больших экранах. Тем более, что современная Москва как никогда раньше этого достойна, — сказал Печатников.

Генеральный директор сети кинотеатров «Москино», ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко отметила, что работа по организации съемок в столице ведется с продюсерами и режиссерами ежедневно. При этом помощь оказывается как в посещении локаций, так и в получении согласований на съемки.

— Параллельно с работой по поддержке съемок мы вырабатываем процессы и правила организации киносъемок в городе, чтобы сделать их прозрачными для индустрии, сократить сроки согласований и снизить стоимость съемок на городских объектах и территориях. Кроме того, мы приступили к созданию единой базы городских локаций для съемок, уже сейчас в ней более 20 тысяч объектов, и она будет расширяться, — говорит Максимченко.

Вклад кинокомиссии в развитие кинематографа отметил также кинорежиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.

— У меня особенное и очень личное отношение к Москве — здесь я родился, вырос и прожил большую часть жизни, здесь же прошли съемки многих моих картин. Это невероятно кинематографичный город, и в таком загруженном мегаполисе согласование локаций для съемок всегда предполагает определенное время. Работа Московской кинокомиссии подняла организацию съемочного процесса совершенно на новый уровень — еще никогда не было такого эффективного и быстрого взаимодействия с киноиндустрией. Мы особенно убедились в этом во время подготовительного периода «Притяжения-2». Благодаря содействию кинокомиссии прямо сейчас в Москве успешно проходят съемки, и, я уверен, что впереди у нас множество совместных проектов, ведь в столице еще столько потрясающих локаций, достойных воплощения на экране, — отметил Бондарчук.

Также кинокомиссия занимается продвижением Москвы среди зарубежных производителей кино. Так, в марте президент Международной Ассоциации Кинокомиссий (AFCI) Джесс Коноплиа посетила с визитом Москву, в ходе которого она смогла убедиться в том, что столица России более чем готова принять у себя проекты из других стран.

Это подтверждает и то, что уже в этом году от иностранных кинематографистов поступили первые заявки, проведены съемки проектов из СЩА, Великобритании, Италии и Китая. Среди этих проектов такие фильмы, как My Zoe (режиссер Julie Delpy) и «Чернобыль» (режиссер Mans Manson, компания HBO).

Московская кинокомиссия уже вступила в AFCI и в ближайший год ее представители планируют провести ряд встреч с крупнейшими мировыми производителями кино для обсуждения потенциальных проектов, в которых Москва стала бы одним из главных героев.