Дни рождения 8 и 9 сентября 

8 СЕНТЯБРЯ
Расул Гамзатов (1923–2003), поэт, писатель
Валерий Герасимов (1955), начальник Генштаба — первый замминистра обороны РФ Иван Земнухов (1923–1943), один из организаторов «Молодой гвардии», Герой Советского Союза
Вадим Перельман (1963), кинорежиссер, сценарист, («Дом из песка и тумана», «Измены»)
Пинк (1979), поп-певица, автор песен, актриса
Владимир Фокин (1945), кинорежиссер, народный артист России («Сыщик»)
Георгий Шпак (1943), военачальник, доктор педагогических наук, профессор
9 СЕНТЯБРЯ
Полина Агуреева (1976), актриса театра и кино, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой орел»
Хью Грант (1960), киноактер («Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс»)
Борис Заходер (1918–2000), поэт, переводчик («Винни-Пух и все-все-все»)
Виктор Ермаков (1935), генерал армии, председатель Совета ветеранов ВС РФ Лев Толстой (1828–1910), классик мировой литературы
Алишер Усманов (1953), основатель USM Holdings, президент Международной федерации фехтования
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