Спектакль по повести Чингиза Айтматова открыл фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 7 сентября. / ТАСС /. Спектакль московского театра им. А. С. Пушкина «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова открыл в пятницу театральный фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске.

"Это так называемый пластический спектакль, где артисты передают свои эмоции и чувства, используя только возможности своего тела. Во время спектакля со сцены не будет произнесено ни одного слова, кроме «мама», — сообщили журналистам в пресс-службе фонда «Ульяновск — культурная столица».

Постановка рассказывает о сложной судьбе киргизской женщины Толгонай. Во время войны она потеряла мужа и сыновей, а сама подверглась нападению бандитов и была тяжело ранена. Трудности не сломили главную героиню, и она продолжила творить добро для людей, сохранив светлую душу.

Театральный фестиваль будет проходить до 10 сентября в рамках культурной программы VIII Международного культурного форума «Форум креативных индустрий». В эти дни зрители увидят еще два спектакля — «Добрый человек из Сезуана» московского театра им. А. С. Пушкина и «Записки юного врача» петербургского театра «Мастерская» по произведению Михаила Булгакова . В спектаклях фестиваля будет задействована актриса Александра Урсуляк , получившая в 2014 году премию «Золотая маска» за лучшую женскую роль, а также актер Максим Блинов , бывший в числе номинантов на премию в категории «Лучшая мужская роль» в 2017 году.

Театральный фестиваль «Золотая маска» проходит в Ульяновске пятый раз. В его программе показы спектаклей, удостоенных Национальной театральной премии «Золотая маска». За четыре года проведения фестиваля показано 16 спектаклей 15 российских театров, среди которых Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко», Театр им. Евгения Вахтангова, Государственный театр наций, Московский театр под руководством Олега Табакова и другие. Более 10,5 тыс. зрителей посетили фестивали разных лет в регионе.

Национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Награда вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. XXIV фестиваль «Золотая маска» прошел в Москве в феврале — апреле 2018 года. Церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоялась 15 апреля на Новой сцене Большого театра.