В Кишиневе выступят звезды мировой оперы и балета 

Звезды мировой оперы и балета на молдавской сцене. В Кишиневе открылся международный фестиваль «Приглашает Мария Биешу». В постановках участвуют артисты из десяти стран, сообщает «МИР 24».
В программе фестиваля семь спектаклей — самых популярных и любимых публикой постановок. Зрители увидят и «Кармен», и «Ромео и Джульетту» и «Спартак». Открылся музыкальный праздник оперой Джузеппе Верди «Макбет». «Опера Макбет — Это рассказ о нас: о мужчине, о женщине. На мой взгляд, это одна из самых сильных работ Верди. Здесь есть и искушение, и желание власти. Состав артистов очень сильный. Они приезжают на фестиваль уже подготовленными. Мне остается только направить», — рассказала итальянский режиссер Андреа Баттистини.
Главным сюрпризом для зрителей на фестивале станет выступление перуанского тенора Хуана Диего Флореса. Он обладает редким тембром голоса и прозван критиками «золотым мальчиком».
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