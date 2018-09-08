Праздник главного полотенца Украины: Егоза в кепке, сталинские хоромы и романтика на крыше вагона

Воспеть можно решительно все, даже чисто бытовые предметы. Например, полотенце. Если немудреный прямоугольник из ткани, служащий для вытирания после водных процедур, наполнить сакральным смыслом, образ может получиться могучий и популярный. Тем паче, если полотенце мама собственноручно вышила и вручила на счастье уезжающему в дальний путь ребенку. Это трогательно до слез, мило и красиво.

Но, понятно, это только в том случае, если песня написана талантливо. В 2018 году исполнилось 60 лет самому знаменитому рушнику Украины. В 1958 году свой триумфальный путь к сердцам жителей Советского Союза (всем, невзирая на их национальности) начало произведение дважды лауреата Сталинской премии, орденоносца поэта Андрея Малышко и лауреата Сталинской премии, тоже кавалера многочисленных наград композитора Платона Майбороды. «Пiсня про рушник» («Рiдна мати моя…») стала одной из самых известных композиций на украинском языке. Кое-кто даже считает ее народной, а уж это наивысшее признание.

Причем, впервые песня прозвучала в фильме «Годы молодые», который навскидку вспомнят разве профессионалы или тонкие ценители советского кинематографа. Хотя фильм-то неплохой выдался, легкий и забавный, цветной, между прочим, что в те времена было еще далеко не самой обязательной для кино опцией. Просто песня, прозвучавшая в нем трижды, оказалась значительно круче всего остального комплекса кинематографических ухищрений, собранных в кинокартине.

«Годы молодые» запросто вписывается в не такую уж и маленькую категорию советских фильмов с ярко выраженной украинской эстетикой. Это обычно солнечные и улыбчивые истории, немножко наивные, происходящие в цветущей и крайне перспективной по всем показателям республике — УССР. Проблемы если есть, то они мизерны и решаемы, было бы только желание. Герои, понятное дело, находят свое призвание и любовь. Важный, момент — общение в фильмах идет по-русски. Но какие-то детали, скажем, мелькнувшие на заднем плане украиноязычные афиши, названия автобусных маршрутов, пляски в шароварах и веночках в кружках художественной самодеятельности не оставляют сомнений по поводу места действия. И, разумеется, имеются несколько ярких персонажей в исполнении украинских актеров, которых, благо было довольно. Эти герои вовсе не обязательно главные, но непременно колоритные.

В фильме «Годы молодые» с подчеркиванием «украинскости» даже, пожалуй, несколько перестарались. Вышло нарочито. Видимо, таким на тот момент был социальный заказ.

По задумке съемочной группы, главная героиня картины Наташа, между прочим, дочка и внучка шахтеров, гостит у бабушки с дедушкой. Однако собирается в Киев. Во-первых, к маме, которая явно относится к технической интеллигенции. Во всяком случае, работает с чертежами во внеурочное время в свое столичной квартире в ничего себе такой «сталинской» высотке, что напротив ЦУМа . Во-вторых, Наташа натура творческая и в Киев ей надо поторапливаться, чтобы не опоздать на экзамены в театральное училище.

Режиссером-постановщиком киноленты выступил Алексей Мишурин , уроженец Мариуполя, к тому моменту уже 10 лет называвшегося Ждановым. В этом городе был снят ряд сцен фильма, включая и старт повествования. Кстати, по логике сценария, действие начиналось в Красноармейске, роль которого Жданов в некоторых эпизодах и сыграл.

Через несколько лет Алексей Мишурин снял другой свой фильм, куда как более звездный — «Королева бензоколонки». Так вот, многие фишки, которые он нарабатывал в ленте «Годы молодые», были взяты с собой и на знаменитую АЗС. Даже образ главной героини, девушки-егозы с мальчишескими замашками и неудержимой тягой к искусству, отработанный в эскизах в 1958 году, выстрелил в 1962.

Но на бензоколонке сновала неподражаемая Надежда Румянцева — барышня с шилом в одном месте и аномально активной жизненной позицией. В «Годах…» героиня Светланы Живанковой (между прочим, уроженки Сталино-Донецка, работавшей в театре в Ворошиловграде-Луганске) пришлось для убедительности переодеваться в мальчишку. Не от блажи или фантазий каких-то нездоровых, а по необходимости.

В местном дворце культуры, каких по Донбассу сотни — в каждом рабочем поселке, как раз бушевал и искрился концерт местных дарований. Коллектив шахты «Глубокая», скажем, вдохновенно исполнял украинские песни. Танцевальный ансамбль разогревался перед залихватской шахтерской плясовой. И тут случилось страшное — пацаненок, которому в хореографической композиции была отведена ключевая роль, травмировал ногу. Катастрофа! Спасти ситуацию могла лишь здорово пляшущая Наташа, которая дала уговорить себя переодеться в костюм сорванца.

Но мы помним, она же спешит на киевский поезд. Суета, беготня, легкая неразбериха и вот героиня в образе мальчика, прямо в сценическом костюме и кепке едет на крыше вагона с новым знакомым Сергеем (артист Валерий Рудой ). Романтичный юноша тоже спешит в столицу, причем, по аналогичному поводу — поступать в театральное училище. А мнимого мальчишку берет собой от доброты своей неописуемой и желания помочь всем и каждому.

После выхода в свет киноленты Рудой и Живанкова поженились, впрочем, ненадолго. Но это другая история.

Сергей — артист Валерий Рудой

Трюк с переодеванием озорных барышень в мужское платье неоднократно использовался в кинематографе. Характерно, что джентльмены-герои фильмов решительно отказывались заподозрить в ряженых мальчиках дам, вопреки очевидному. Возможно, Наташа в фильме «Годы молодые» в переодетом виде и больше смахивает на мальчика, чем, скажем, Лариса Голубкина на корнета Азарова в «Гусарской балладе». Но тоже, знаете ли, надо быть очень невнимательным, чтобы не заметить несколько странноватый вид сорванца.

Разве что попутчик главной героини Сергей слишком увлечен собственными переживаниями и пением, оттого и не замечает очевидного. Тогда, да, так случается. Именно на крыше вагона, по дороге из Донбасса в Киев и от юношеского смятения к зрелому счастью, впервые и прозвучала песня о рушнике. Скорее всего, во время съемок уже было ясно, что произведение Андрея Малышко и Платона Майбороды обречено на успех. Не хит это даже, а нечто большее.

Словом, Сергея, вместо которого за кадром отработал популярный в ту пору исполнитель Александр Таранец, заставили по ходу картины трижды петь о мамином рушнике. Сначала, как уже было сказано, на крыше вагона, потом на экзамене в училище и, наконец-то, в шалаше под дождем.

Понятно, что не песней единой фильм обязан был приковать к себе внимание зрителей. Там фигурировал любовный треугольник, лишний угол которого отвалился к всеобщей радости. Авторы язвительно высмеяли меркантильных красоток конца 50-х годов, которые так и льнули к дирижеру, обладавшему умопомрачительной зеленой «Волгой». Легко и непринужденно были вскрыты мелкие коррупционные схемы. В общем, кроме лирики, в кинокартине была и в меру острая сатирическая составляющая.

И, наверняка, снимая картину о немудреных приключениях молодых людей, режиссер и его подопечные меньше всего думали, что параллельно создают исторический документ. Фильм изобилует красочными видами Киева образца 1958 года, где на своем месте нерушимо стоит памятник Ленину, никто не бросает недобрые взоры на коня Щорса, улицы широки, а люди жизнерадостны и уверены в завтрашнем дне. Того самого Киева, который сейчас существенно изменился, и явно не в лучшую сторону.