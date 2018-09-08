20 самых интересных вырезанных сцен из мультиков Disney

Вам когда-нибудь хотелось увидеть длинные «режиссерские версии» известных мультфильмов? Нам тоже, но из-за технических особенностей работы над анимацией их не существует в природе. Труд художников столь кропотлив, что уже на стадии сценария все продумывается до мелочей, чтобы избежать лишних кадров. И все-таки исключения существуют — это сцены, отброшенные на ранних стадиях работы.

Мы отобрали самые любопытные из таких раскадровок, раскрывающие интересные подробности сюжетов мультфильмов Disney и Pixar. Ленты расположены в порядке хронологии, так что до великолепной злой Эльзы придется долистывать.

«Белоснежка и семь гномов»

Знакомьтесь, прекрасно отрисованная вырезанная сцена у постели Белоснежки. Гномы ссорятся, обсуждают пироги и гоблинов, принцесса жеманничает, в общем, все на своих местах.

Источник: DisneyPlatinumDiamondSignatureTV

«Пиноккио»

Сама по себе сцена в желудке кита — странная и страшноватая, а в первой версии сценария она была по-настоящему жуткой. Джиппето потихоньку сходит с ума от голода, вместе с котенком они пытаются съесть рыбку и откровенно страдают. Кстати, в итоге они и съели рыбу, но другую, не свою.

Источник: DisneyPlatinumDiamondSignatureTV

«Дамбо»

Вам всегда было интересно, почему лучший друг Дамбо — мышонок, и «страх» слонов перед этими зверьками никак не был обыгран в сюжете? Конечно, создатели не могли не подумать про этот щепетильный момент. Смотрите видео с комментариями и зарисовками о том, как Тимати читает лекцию про «почему слоны боятся мышей».

Источник: loudredtoon

«Леди и Бродяга»

Просто бомба: четвероногие герои мультфильма размышляют о том, что будет, если собаки и люди поменяются местами. В подробностях. Вот людишки выполняют команды и дурачатся, а вот мудрые собаки их тренируют. Осторожно, очень много стеба.

Источник: DisneyPlatinumDiamondSignatureTV

«Русалочка»

Из истории юной русалочки вырезали немало сцен, и что самое шокирующее — песен. Песен! А еще первоначальная версия концовки выглядела несколько иначе. Как изничтожают Урсулу, смотрите здесь, песню «One dance» под фанатскую нарезку кадров ищите здесь, а мы обратим внимание на лиричный трек «Soon», очень нежный. Это неизвестная песня Ариэль, да, вы не ошиблись.

Источник: lpdisney

«Аладдин»

Вы знали, что создатели вырезали из «Аладдина» не просто сцену или песню, а целого персонажа? И не кого-то, а мать Аладдина? Теперь живите с этим и слушайте ее песню про то, как она гордится своим мальчиком.

Источник: Carlos Knauth

«Король Лев»

Как вам хорошо известно, главного злодея мультфильма, льва Шрама, растерзали его же подручные гиены. Мы даже недавно тест про это устраивали, и читатели отвечали верно. А ведь изначально Шраму была уготована иная участь — страшная смерть в огне. Но это видео чересчур жестокое, потому мы приводим еще одно: прекрасную и полностью анимированную вырезанную песню Шрама. Здесь он предлагает Нале создать «много маленьких шрамиков» и всячески на нее давит. Яркий момент, но действительно не слишком детский.

Источник: Eduardo Quintana

«Покахонтас»

Среди самых занятных вырезанных сцен из этой ленты значится одна очень сексисткая песня про помолвку, и еще одна — про любовь в исполнении Джона Смита и Покахонтас. Сцена настолько гармоничная, что кажется, что ее и не вырезали — настолько естественно она смотрится и слушается.

Источник: greenmage128

«История игрушек»

Разбавим диснеевский поток первой работой Pixar. Сценарий «Истории игрушек» подвергался таким значительным переработкам, что вырезанных сцен набралось на крайне познавательное небольшое видео. Причиной тому стал первый «темный» Вуди, на редкость мерзкий товарищ, жестокий лгун и крайне сомнительный пример подрастающим зрителям.

Источник: Gabe The Sesame Street Fan Est. 2001

«Мулан»

Плут, прохиндей и дракон Мушу спел прекрасную песню «Keep 'Em Guessing» («Пусть они гадают»), а ее взяли и удалили. Форменная несправедливость, на наш взгляд.

Источник: aznangelz

«Тарзан»

Всем поклонникам голого парня, прыгающего по лианам, посвящается: большая альтернативная концовка мультфильма с эпичной расправой над главным злодеем. До мурашек даже в таком черновом виде.

Источник: cookedart

«Лило и Стич»

Невероятно забавная сцена о том, как Лило устраивает розыгрыш над надоедливыми туристами. Осторожно, они не просто надоедливые, но еще и расисты. А еще студии пришлось перерисовать целую сцену мультика из-за трагедии 11 сентября — изначально погоня в финале мультфильма шла на… Боинге 747 между высокими городскими зданиями. В итогой версии — на космическом корабле в горах.

Источник: HeleZort

«Рапунцель»

Обычно создатели предлагают альтернативные версии концовок мультфильмов, а в случае «Рапунцель» — наоборот. Полюбуйтесь этой прекрасной вводной сценой, рассказывающей историю рождения принцессы с несколько иных углов.

Источник: TheFashionStar101

«Ральф»

Как вы думаете, что могли вырезать из мультфильма про злодея? Подсказываем: тюремную сцену. Будет ли Ральф смиренно сидеть взаперти, вы тоже можете быстро догадаться.

Источник: DisneyWreckItRalph

«Холодное сердце»

А вот и долгожданная «темная» Эльза, злая и злорадная. Никогда не недооценивайте силу снега!

Источник: ChloeJi

И поскольку этот мультфильм великолепен и любим, вот вам еще одно видео, на этот раз позитивное. Красивый дуэт двух сестер о том, что жизнь слишком коротка — что может быть лучше?

Источник: Lestrange

«Университет монстров»

Встречайте сцену знакомства Майка и Салли в детском саду. Осторожно, «мимиметры» могут зашкаливать. Как же обидно, что ее удалили — детские версии монстров непременно бы стали хитом.

Источник: Zak Wood

«Город героев»

Трогательное и немножко слезодавительное видео о том, как братья Хамада конструировали роботов. Да, кота нам тоже жалко.

Источник: FandangoNOW Extras

«Зверополис»

А вот этот отрывок выглядит действительно жутко. Концепция «Зверополиса» в начале работы была несколько иной, и тема одичания зверей поднималась более остро. В этой сцене Ник и Джуди попали на «приручающую» вечеринку, где медведь получает обязательный ошейник. Пожалуй, хорошо, что в итоге идею мультфильма сделали несколько иной.

Источник: Zoo Zone

«Моана»

Впечатляющая песня «Лицо воина», которую за каким-то недоразумением убрали из «Моаны». А жаль, Мауи такой вдохновляющий, да и песня просто отличная!

Источник: Cookie Carrot

«Коко»

В завершение представляем еще одну вырезанную открывающую песню из недавнего хита Pixar. Радостные яркие мексиканцы поют о своем любимом празднике, Дне Мертвых. Такая обычная для них, и такая экстравагантная для нас сцена!

Источник: Disney Movies

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