Вьетнамка номинирована на альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Канадка вьетнамского происхождения Ким Туй попала в шорт-лист «Новой литературной премии»

Ким Туй известна как автор таких популярных романов, как «Человек», «Ру» и «Ви». К сожалению, ни один из них не переведен на русский язык.

О ее выдвижении на премию рассказала канадская телекомпания СВС. Для самой писательницы это стало неожиданностью. В одном из своих интервью она похвалила других претендентов на премию — японца Харуки Мураками , француза Марисе Конде и американца Нила Геймана

«Это культурные столпы, ветераны литературы, я же лишь начинающий писатель»

Победитель будет объявлен 12 октября, а торжественное награждение состоится 9 декабря.

Изначально на место в шорт-листе претендовало 47 авторов, из которых общественность должна была выбрать четырех лучших. Лучшего из них выберет жюри, которое состоит из писателей, журналистов, актеров и других деятелей культуры.

«Новая литературная премия» была организована некоммерческой Новой академией, как альтернатива Нобелевской премии по литературе. В этом году вручение главной литературной премии мира отменили из-за скандала — супруга одного из членов жюри обвинили в сексуальных домогательствах.

Источник: VnExpress