Сколько веревочке не виться: 14 сериалов о ФБР и ЦРУ

Деятельность ФБР ЦРУ часто попадает в центр сюжета сериалов. Это увлекательная тема, потому что спецагенты — эдакие суперкопы среди копов, а преступники, которыми занимаются спецслужбы — не какие-то там домушники. Противостояние двух сильных и умных сторон. Игры топ-личностей.

Сегодня на ivi выходит первый сезон «Кондора», и под это дело редакция проинвентаризировала все сериалы о спецслужбах, доступные на ivi. Добро пожаловать смотреть.

Кондор

Кондор

Джо Тернер — молодой сотрудник организации, сотрудничающей с ЦРУ, он автор алгоритма, выявляющего террористов. Программа Джо отлично сработала, и теперь его ждет повышение, но на офис Тернера нападают, а сам он оказывается втянут в крупный заговор, за которым стоят влиятельнейшие люди страны…

Амнезия

Амнезия

Сериал рассказывает об агенте ФБР Эмили Бирн, которая вела дело одного из самых кровожадных преступников Бостона, но однажды пропала, не оставив ни малейшей зацепки, где и как её искать. Спустя шесть лет, когда коллеги, друзья и семья уже пережили утрату и стали жить дальше, Эмили нашлась. Но беда в том, что она не помнит о похищении ничего.

Мыслить как преступник

Мыслить как преступник

Профессионалы психоанализа из спецотдела ФБР для раскрытия преступлений используют не улики, а психологические портреты и поведенческие тактики убийц. Работая на месте преступления, эти специалисты расследуют его изнутри, стараясь понять мысли и мотивы маньяка, какими бы тёмными они ни были.

База Куантико

База Куантико

В центре сюжета — группа молодых новобранцев ФБР, которые проходят обучение на базе Куантико в штате Виргиния. Один из них — скрытый преступник, замешанный в крупном теракте.

Черный список

Черный список

Бывший правительственный агент, который давно числится в списке самых неуловимых преступников мира, сдается в ФБР и предлагает сотрудничество: в его руках все связи и уникальная информация. Все, что ему нужно — амнистия, чип, с помощью которого ФБР сможет отслеживать его перемещения, и ничем не примечательная агент Элизабет Кин в качестве связного.

Кости

Кости

Иногда от жертвы преступления остаются только кости, но и они могут рассказать многое, если за дело возьмутся антрополог Темперанс Бреннан и агент ФБР Сил Бут.

Секретные материалы

Секретные материалы

Классический сериал о спецагентах Малдере и Скалли, расследующих запутанные дела, связанные с паранормальными явлениями.

Менталист

Менталист

Главный герой — необычайно талантливый психолог Патрик, выдающий себя за ясновидящего. Однажды, помогая выследить маньяка, известного как Красный Джон, Патрик описывает его как ущербного и слабого человека. Разозлившийся маньяк жестоко убивает семью Патрика. С этого момента жизнь главный герой перестает изображать экстрасенса в телешоу и начинает работу в ФБР. Его «цель номер один» — Красный Джон.

Грань

Грань

Научно-фантастический сериал об отделе ФБР, который занимается расследованием паранормальных явлений. Нам остается только гадать: есть ли такой отдел в настоящем бюро?

24 часа

24 часа

В центре сюжета — начальник секретной спецслужбы Джек Бауэр. Его работа — предотвращать теракты, искать опасных преступников, защищать президента и сенаторов и разоблачать шпионов. У него жесткие методы.

Родина

Родина

Сержант морской пехоты Николас Броуди, пропавший на территории Ирака восемь лет назад, внезапно оказывается целым и невредимым. Но агент ЦРУ Кэрри Мэтисон подозревает, что он связан с террористической группировкой. В главных ролях Клэр Дэйнс и Дэмиэн Льюис.

Предчувствие

Предчувствие

Бывшая студентка просит доктора Дэниела Пирса , гениального нейробиолога и немного чокнутого человека, помочь ФБР с расследованием дела: убит юрист крупной фармацевтической компании, в преступлении уже созналась его жена, но Кейт сомневается в виновности последней.

Без следа

Без следа

Спецподразделение ФБР, расследующее исчезновения людей. Используя знание психологии, агенты находят пропавших, которые не оставили никаких улик.

Последователи

Последователи