Уродство и мистика: самые неприятные персонажи на картинах известных художников

Если любите фильмы ужасов и триллеры, вам точно стоит обратить внимание на картины этих знаменитых мастеров живописи. Сегодня мы расскажем вам о наиболее неприятных персонажах, изображенных на картинах.

Квентин Массейс «Уродливая герцогиня»

Конечно, этой герцогиней сложно кого-то напугать. Однако художник преследовал другую цель: он хотел высмеять желание казаться лучше, чем мы есть. Так на его полотне объектом насмешки стала женщина, которая изящно держит маленькую розу, символ юности и красоты. Впрочем, от этого изящного жеста герцогиня не становится приятнее.

Это полотно входит в серию состоящую из 14 фресок. Этими фресками Гойя расписал свой дом в пригороде Мадрида. За 10 лет до создания фресок Гойя стал вдовцом и свидетелем казней и массовых расстрелов. А дальше его ждала тяжелая болезнь. Все свои переживания он выразил красками.

Эвард Мунк «Крик»

Картина Мунка известна каждому, кто хоть немного интересуется живописью. Ее называют самой эмоциональной, мистической и пугающей. Но художник утверждает, что это «крик природы», который ему довелось услышать. По мнению историков, художник мог увидеть зарево, которое полыхало над Европой после извержения вулкана Кракатау. Другие же склонны полагать, что подобным образом экспрессионист выразил свои кошмары, безумие и одиночество.

Энди решил стать одним из тех, кто пугает зрителей без изображения крови или уродства. Он хотел создать такой шедевр, на который достаточно было взглянуть лишь раз, чтобы он являлся в кошмарах несколько лет. И ему это удалось: художник изобразил смерть как ожидание катастрофы. Действительно, такая оглушающая тишина и бесконечная пустота в четырех стенах не может не вызывать тревогу.

Сальвадор Дали «Лицо войны»

Полотно стало одним из немногих в «арсенале» художника, которое имеет лишь одну трактовку. Желтый цвет пустыни показывает нам безумие, а маленькие черепа внутри страдальческой головы говорят лишь о бесконечной череде смертей. Дали оставил свой знак, показав, что он за жизнь и мир — отпечаток ладони в правом нижнем углу. Так или иначе, художник оставил в картине и надежду: это голубое небо.

Хотя сам художник не бывал в Гернике, он был поражен новостью о том, что немецкая авиация разрушила этот город. По заказу правительства он написал огромное черно-белое полотно. Пикассо объяснял эту картину как олицетворение зла и жестокости, мощный антивоенный манифест. На картине изображены не солдаты или офицеры, это обычные жители Герники.