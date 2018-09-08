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Московский театр «Сфера» покажет три премьеры в новом сезоне
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Московский театр «Сфера» покажет три премьеры в новом сезоне 

РИАМО + ещё 1 15 часов назад
Фото: РИАМО
Зрителей столичного театр «Сфера» в 38-м сезоне ждут премьеры спектаклей «Дядюшкин сон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Академия смеха», откроется сезон в субботу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Театр «Сфера» открывает 38-й театральный сезон — он начнется 8 сентября с показа спектакля «Дачники» по роману Максима Горького.
«Первой премьерой сезона станет «Дядюшкин сон» — постановка Александра Коршунова по повести Федора Достоевского. Показ состоится в конце года. Следующая премьера — «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого в постановке режиссера Глеба Черепанова — запланирована на апрель 2019 года», — сказал главный режиссер «Сферы» Александр Коршунов.
Он добавил, что также в сезоне новую работу по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха» представит режиссер Владимир Данай.
По его словам, в новом сезоне «Сфера» примет участие в нескольких фестивалях: спектакль «Дачники» представят 26 сентября на V Всероссийском театральном форуме — фестивале «У Золотых ворот» во Владимире. «Раскас» Юлии Беляевой отправится в Ульяновск на IV международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы».
Кроме того, труппа театра впервые поучаствует в Московском чемпионате по актерской импровизации-2018 — 22 октября на сцене их соперниками станут актеры Театра Романа Виктюка.
«В ноябре 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения двух знаменитых российских писателей — Павла Мельникова-Печерского и Ивана Тургенева. В честь этого события «Сфера» проведет Неделю русской классики», — уточнил Коршунов.
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