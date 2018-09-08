Театр «Сфера»: новый сезон покажет фестивали и отметит юбилеи

В этом году зрителям предстоит познакомиться с тремя премьерами.

В этом году свой 38-й театральный сезон открывает театр «Сфера», который стартует 8 сентября, в субботу. Он начнется с показа спектакля по роману писателя Максима Горького — «Дачники». Дальнейшими планами и событиями сезона поделился главный режиссер театра Александр Коршунов на сборе труппы.

Первая премьера предстоящего сезона — «Дядюшкин сон». Эта постановка Александра Коршунова создана по произведению Федора Достоевского . Показ состоится уже в конце этого года. Далее москвичи познакомятся еще с одной премьерой — «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого в постановке Глеба Черепанова . Она была запланирована на апрель следующего года. Более того, новую постановку по пьесе японца Коки Митани «Академия смеха» покажет режиссер Владимир Данай.